Alanya’da Hem Pazar Tezgâhı Hem Araç Muayenesi El Yakıyor

Alanya'da kış mevsiminin başlamasıyla birlikte hem mutfak masrafları hem de araç işletme maliyetleri gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. 2026 yılına girilmesiyle birlikte, vatandaşların bütçelerini zorlayan iki önemli gelişme meydana geldi. Pazar fiyatlarındaki artışlar ile araç muayene ücretlerindeki yenilikler, Alanya halkının ekonomik durumunu doğrudan etkilemeye başladı.

Semt Pazarlarındaki Fiyat Artışları

Soğuk hava koşulları, Alanya'daki semt pazarlarında fiyatların ortalama yüzde 10 oranında yükselmesine neden oldu. Örneğin, geçtiğimiz haftalarda 40 TL civarında satılan temel sebzeler, bu hafta 50-60 TL bandına çıkmış durumda. Özellikle taze fasulye fiyatları 130 TL'ye kadar yükselirken, bakla ve biberin fiyatı 100 TL'ye ulaştı. Üzüm gibi meyveler de 120 TL'den satılmakta. Diğer temel gıdalar arasında domates ve salatalık 40-50 TL, marul 60 TL, patates ise 25 TL seviyelerinde alıcı buluyor. Bu artışlar, kış mevsiminin etkisiyle birlikte Alanya'da yaşayanların mutfak bütçelerini zorlamakta.

Araç Muayene Ücretlerindeki Artış

2026 yılı itibarıyla TÜVTÜRK tarafından güncellenen muayene ücretleri, Alanya'daki sürücüler için yeni bir mali yük oluşturdu. Araç muayene tarifeleri, yeniden değerleme oranıyla belirlenirken, otomobil, minibüs ve kamyonetler için muayene ücreti 3.288 TL olarak belirlenmiştir. Ağır vasıtalar için bu rakam 4.446 TL, traktör ve motosikletler içinse 1.674 TL olarak uygulanmaktadır. Egzoz emisyon ölçümü için talep edilen ücret ise 460 TL'dir. Bir otomobil sahibinin toplam muayene maliyeti, egzoz ölçümüyle birlikte 3.748 TL'ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca, muayenesiz araç kullanmanın cezası da 2.719 TL'ye yükselmiştir. Yetkililer, sürücüleri cezalardan kaçınmaları için muayene randevularını erkenden almaları konusunda uyarıyor.