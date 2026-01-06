Dolar
43,0369 %0.04
Euro
50,3912 %-0.19
Gram Altın
6.213,15 % 1,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Alanya’da Hem Pazar Tezgâhı Hem Araç Muayenesi El Yakıyor

Alanya’da Hem Pazar Tezgâhı Hem Araç Muayenesi El Yakıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Alanya’da Hem Pazar Tezgâhı Hem Araç Muayenesi El Yakıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Alanya'da kış mevsiminin başlamasıyla birlikte hem mutfak masrafları hem de araç işletme maliyetleri gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. 2026 yılına girilmesiyle birlikte, vatandaşların bütçelerini zorlayan iki önemli gelişme meydana geldi. Pazar fiyatlarındaki artışlar ile araç muayene ücretlerindeki yenilikler, Alanya halkının ekonomik durumunu doğrudan etkilemeye başladı.

Semt Pazarlarındaki Fiyat Artışları

Soğuk hava koşulları, Alanya'daki semt pazarlarında fiyatların ortalama yüzde 10 oranında yükselmesine neden oldu. Örneğin, geçtiğimiz haftalarda 40 TL civarında satılan temel sebzeler, bu hafta 50-60 TL bandına çıkmış durumda. Özellikle taze fasulye fiyatları 130 TL'ye kadar yükselirken, bakla ve biberin fiyatı 100 TL'ye ulaştı. Üzüm gibi meyveler de 120 TL'den satılmakta. Diğer temel gıdalar arasında domates ve salatalık 40-50 TL, marul 60 TL, patates ise 25 TL seviyelerinde alıcı buluyor. Bu artışlar, kış mevsiminin etkisiyle birlikte Alanya'da yaşayanların mutfak bütçelerini zorlamakta.

Araç Muayene Ücretlerindeki Artış

2026 yılı itibarıyla TÜVTÜRK tarafından güncellenen muayene ücretleri, Alanya'daki sürücüler için yeni bir mali yük oluşturdu. Araç muayene tarifeleri, yeniden değerleme oranıyla belirlenirken, otomobil, minibüs ve kamyonetler için muayene ücreti 3.288 TL olarak belirlenmiştir. Ağır vasıtalar için bu rakam 4.446 TL, traktör ve motosikletler içinse 1.674 TL olarak uygulanmaktadır. Egzoz emisyon ölçümü için talep edilen ücret ise 460 TL'dir. Bir otomobil sahibinin toplam muayene maliyeti, egzoz ölçümüyle birlikte 3.748 TL'ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca, muayenesiz araç kullanmanın cezası da 2.719 TL'ye yükselmiştir. Yetkililer, sürücüleri cezalardan kaçınmaları için muayene randevularını erkenden almaları konusunda uyarıyor.

#Zam Alanya
Bakan Fidan Paris'te Şeybani ile Görüştü
Bakan Fidan Paris'te Şeybani ile Görüştü
#Gündem / 06 Ocak 2026
Gelişmekte Olan Piyasa Borçlanma Araçları için Tahmin: Yüksek Getiri Beklentisi
Gelişmekte Olan Piyasa Borçlanma Araçları için Tahmin: Yüksek Getiri Beklentisi
#Gündem / 06 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Bina Tamamlama Sigortası Yatırımcı ve Tüketici İçin Hayati Güvence Sunuyor
Bina Tamamlama Sigortası Yatırımcı ve Tüketici İçin Hayati Güvence Sunuyor
Ekonomi
Manisa İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği
Manisa İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlülere Proje Desteği
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic'ten AB'nin Vize Baskıları Hakkında Açıklama
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic'ten AB'nin Vize Baskıları Hakkında Açıklama
Serpil Çakmaklı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Hayranlarına Müjdeli Haberi Verdi
Serpil Çakmaklı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Hayranlarına Müjdeli Haberi Verdi
Dünyanın En Büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2026 Las Vegas'ta Başlıyor
Dünyanın En Büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2026 Las Vegas'ta Başlıyor
Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç’tan Stat ve Gelir Açıklaması
Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç’tan Stat ve Gelir Açıklaması
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: Birinciliği Kaptırmadı
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: Birinciliği Kaptırmadı
LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı
LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft