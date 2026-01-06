Dolar
Türkiye'den ChatGPT Rekoru

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

We Are Social ve Meltwater tarafından yayımlanan "Digital 2026 Global Overview" raporu, Türkiye'nin dijital alanda önemli bir başarıya imza attığını gösteriyor. Rapora göre, Türkiye, ChatGPT kullanımında küresel ölçekte ilk sıraya yükseldi. Bu durum, ülkenin yapay zeka tabanlı sohbet uygulamaları alanındaki etkisinin giderek arttığını ortaya koyuyor.

ChatGPT ile Yapay Zeka Tabanlı Web Trafigi

Raporda, Ekim 2025 itibarıyla ChatGPT üzerinden gelen yapay zeka temelli web trafiğinin Türkiye’nin payının yüzde 94,49 olarak ölçüldüğü belirtildi. Aynı dönemde, dünya genelindeki ortalama ise yüzde 80,92 seviyesinde kaldı. Bu rakamlar, Türkiye'deki kullanıcıların bilgiye erişim ve arama alışkanlıklarında sohbet tabanlı yapay zeka uygulamalarına yönelim gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Kullanıcı Alışkanlıklarındaki Değişim

Rapor, Türkiye'deki internet kullanıcılarının geleneksel arama motorları yerine ChatGPT gibi yapay zeka destekli sohbet uygulamalarını daha sık tercih etmeye başladığını vurguluyor. Kullanıcılar, ürün araştırmasından hizmet karşılaştırmalarına kadar geniş bir yelpazede bu tür uygulamaları referans noktası haline getiriyor. Bu durum, dijital bilgi edinme süreçlerinde önemli bir değişim yarattı.

Arama Motorlarından Yapay Zekaya Geçiş

Veriler, Türk kullanıcıların bilgiye ulaşma yöntemlerinde belirgin bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Artık arama motorlarından sohbet botlarına doğru net bir geçişin olduğu ifade ediliyor. Ürün araştırmalarından hizmet seçimlerine kadar birçok karar, ChatGPT'nin sunduğu yanıtlar üzerinden şekilleniyor. Bu eğilim, dijital çağın getirdiği yeniliklerin nasıl benimsendiğini ve kullanıcı davranışlarının nasıl evrildiğini dikkat çekici bir şekilde gözler önüne seriyor.

