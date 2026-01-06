Dolar
Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç'tan Stat ve Gelir Açıklaması

Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç’tan Stat ve Gelir Açıklaması

Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç’tan Stat ve Gelir Açıklaması
Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, kulübün geleceği açısından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kıyanç, Muğlaspor'un "kalıcı gelir" hedefinin somutlaşmaya başladığını duyurarak, camiada heyecan yarattı.

Kalıcı Gelir İçin Önemli Proje

Kıyanç, Yatağan Termik Santrali’ne ait Tınaz Bölgesi’nde mermercilerin sıvı atıklarını bertaraf edebileceği özel bir alanın oluşturulduğunu açıkladı. Bu alanın kullanım izninin Muğlaspor’a verilmesinin, kulübün mali sürdürülebilirliği açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Kıyanç, "Bölgeye döküm yapacak her kamyon başına kulübümüz gelir elde edecek" diyerek projenin finansal katkısının önemine dikkat çekti.

Ligdeki Performansa Değerlendirme

Başkan Kıyanç, takımın ligdeki performansını değerlendirirken, 19 yıl aradan sonra gelen 2. Lig başarısını bir üst seviyeye taşımak istediklerini belirtti. Sezonun ilk devresini ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatan Kıyanç, "Önce birlik, sonra birinci lig" mottosuyla yola çıktıklarını ifade etti. Üç maçta alınan beraberliklerin üzücü olduğunu ancak genel olarak ligde iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydetti. Kıyanç, şehirdeki birlikteliğin başarıyı getireceğine inandıklarını belirtti.

Stadyum İnşaatında Son Durum

Bunun yanı sıra, bahis soruşturması nedeniyle ceza alan oyuncuların takıma dönmeye başlamasıyla ilgili bilgi veren Kıyanç, transfer piyasasındaki yüksek fiyatlara da dikkat çekti. Taraftarların merakla beklediği stadyum inşaatının son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Kıyanç, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Stadın 17 Ocak itibarıyla yüzde 95 oranında tamamlanacağı müjdesini veren Kıyanç, modern bir tesise kavuşmak için gün saydıklarını ifade etti. Bu gelişmeler, Muğlaspor’un geleceği için umut verici bir tablo çizmektedir.

