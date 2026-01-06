THY, Turkish Airlines Open için 3 Yıllık İsim Ortaklığı Anlaşmasına İmza Attı

Türk Hava Yolları (THY), Antalya'da gerçekleştirilecek olan Turkish Airlines Open golf turnuvası için 3 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu önemli anlaşma, uluslararası golf organizasyonlarının Türkiye'deki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Turnuvanın 30 Nisan-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Regnum Hotels bünyesindeki National Golf Club'ta düzenleneceği belirtildi. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılım göstereceği etkinlikte, 2025 sezonunun şampiyonu genç Fransız golfçü Martin Couvra'nın da yer alacağı bildirildi.

THY'nin Sponsorluk Anlayışı

THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Turkish Airlines Open gibi prestijli bir organizasyona yeniden isim sponsoru olmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Ekşi, bu tür etkinliklerin yalnızca sporun birleştirici gücünü değil, Türkiye'nin uluslararası alanda bir spor ve turizm merkezi olma hedefini de ön plana çıkardığını ifade etti. “Sporu ve sporcuları desteklemeye devam ediyoruz. 2026 yılında da Antalya'da dünya genelinden gelecek misafirleri ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz,” şeklinde konuştu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun Görüşleri

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, turnuvanın Avrupa'nın en prestijli 2026 uluslararası profesyonel golf takvimi kapsamında yeniden Türkiye'de gerçekleştirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demirören, bu organizasyonun Türkiye'nin golf alanındaki uluslararası konumunu güçlendireceğini belirtti. “Bu organizasyon, ulusal ve uluslararası golf gelişimini destekleyerek, Türkiye'nin dünya standartlarında golf sahalarını tanıtma kararlılığını ortaya koymaktadır,” dedi.

DP World Tour'un Değerlendirmesi

DP World Tour Turnuva İş Geliştirme Direktörü Mark Casey, THY'nin isim sponsoru olarak anlaşmayı uzatmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Casey, National Golf Club'ın sporculara zorlu bir mücadele ortamı sunacağını ve Türkiye Golf Federasyonu'nun golf sporunun gelişimi için gösterdiği çabaların bu turnuva için kritik önemde olduğunu vurguladı. “Bu turnuva, golf sporunun gelişiminde son derece önemli bir rol oynuyor,” diye ekledi.

National Golf Club'ın Hazırlıkları

National Golf Club Genel Müdürü Hasan Ceylan, Turkish Airlines Open'a ilk kez ev sahipliği yapacak olmalarının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Ceylan, “THY ve DP World Tour işbirliğiyle bu prestijli turnuvayı kulübümüzde ağırlamak, Türk golfü açısından son derece önemli. En yüksek standartlarda bir organizasyon sunmayı ve Antalya'nın uluslararası golf sahnesindeki konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Bu yılki Turkish Airlines Open, golf tutkunları için heyecan verici bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Sporcuların performans sergileyeceği bu uluslararası etkinlik, Türkiye'nin golf alanındaki potansiyelini ve uluslararası alandaki imajını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.