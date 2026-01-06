Dolar
43,0427 %0.04
Euro
50,3302 %-0.3
Gram Altın
6.202,21 % 0,90
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bakan Fidan Paris'te Şeybani ile Görüştü

Bakan Fidan Paris'te Şeybani ile Görüştü

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakan Fidan Paris'te Şeybani ile Görüştü
Okunma Süresi: 2 dk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Zirve kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelen Fidan, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin Detayları

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı zirve, birçok ülkenin üst düzey yetkililerini bir araya getirdi. Bu ortamda gerçekleşen Fidan ve Şeybani görüşmesi, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki bakan arasındaki diyalog, Suriye'nin mevcut durumu ve bu çerçevede Türkiye'nin rolü hakkında karşılıklı anlayış sağlamayı hedefliyor.

Bölgesel Etkiler

Suriye'nin iç savaş süreci, Türkiye ile Suriye arasında karmaşık bir ilişki ortaya çıkardı. Hakan Fidan'ın bu görüşmesi, iki taraf arasında sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bu tür üst düzey görüşmelerin devam etmesi, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik önemli bir katkı sunabilir.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalar, tarafların karşılıklı çıkarlarının göz önünde bulundurulduğunu ve gelecekteki olası iş birliklerinin zeminini oluşturabileceğini gösteriyor. Bu durum, hem Suriye'deki insani krizin giderilmesine hem de Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt verme açısından kritik bir adım olarak kaydediliyor.

Fidan ve Şeybani'nin gerçekleştirdiği bu görüşme, aynı zamanda uluslararası alanda Türkiye'nin etkisini artırma hedefinin bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılan bu adımlar, önümüzdeki dönemde yeni fırsatları beraberinde getirebilir.

#Fransa
#Paris
Gelişmekte Olan Piyasa Borçlanma Araçları için Tahmin: Yüksek Getiri Beklentisi
Gelişmekte Olan Piyasa Borçlanma Araçları için Tahmin: Yüksek Getiri Beklentisi
#Gündem / 06 Ocak 2026
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic'ten AB'nin Vize Baskıları Hakkında Açıklama
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic'ten AB'nin Vize Baskıları Hakkında Açıklama
#Politika / 06 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: Birinciliği Kaptırmadı
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Açıklandı: Birinciliği Kaptırmadı
Gündem
LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı
LGS 2026 Ne Zaman? MEB Sınav Tarihini Açıkladı
Serpil Çakmaklı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Hayranlarına Müjdeli Haberi Verdi
Serpil Çakmaklı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Hayranlarına Müjdeli Haberi Verdi
Dünyanın En Büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2026 Las Vegas'ta Başlıyor
Dünyanın En Büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2026 Las Vegas'ta Başlıyor
Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç’tan Stat ve Gelir Açıklaması
Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç’tan Stat ve Gelir Açıklaması
Bina Tamamlama Sigortası Yatırımcı ve Tüketici İçin Hayati Güvence Sunuyor
Bina Tamamlama Sigortası Yatırımcı ve Tüketici İçin Hayati Güvence Sunuyor
Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı
Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan Teklifini Reddettiğini Açıkladı
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması: Gözaltına Alınanlar Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması: Gözaltına Alınanlar Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edildi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft