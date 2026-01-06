Bakan Fidan Paris'te Şeybani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Zirve kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelen Fidan, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin Detayları

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı zirve, birçok ülkenin üst düzey yetkililerini bir araya getirdi. Bu ortamda gerçekleşen Fidan ve Şeybani görüşmesi, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki bakan arasındaki diyalog, Suriye'nin mevcut durumu ve bu çerçevede Türkiye'nin rolü hakkında karşılıklı anlayış sağlamayı hedefliyor.

Bölgesel Etkiler

Suriye'nin iç savaş süreci, Türkiye ile Suriye arasında karmaşık bir ilişki ortaya çıkardı. Hakan Fidan'ın bu görüşmesi, iki taraf arasında sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bu tür üst düzey görüşmelerin devam etmesi, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik önemli bir katkı sunabilir.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalar, tarafların karşılıklı çıkarlarının göz önünde bulundurulduğunu ve gelecekteki olası iş birliklerinin zeminini oluşturabileceğini gösteriyor. Bu durum, hem Suriye'deki insani krizin giderilmesine hem de Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt verme açısından kritik bir adım olarak kaydediliyor.

Fidan ve Şeybani'nin gerçekleştirdiği bu görüşme, aynı zamanda uluslararası alanda Türkiye'nin etkisini artırma hedefinin bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi adına atılan bu adımlar, önümüzdeki dönemde yeni fırsatları beraberinde getirebilir.