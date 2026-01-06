Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic'ten AB'nin Vize Baskıları Hakkında Açıklama

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye yönelik vize uygulamaları üzerine yaptığı baskıları değerlendirdi. Konakovic, Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkelerle olan jeopolitik ilişkilerin, bu ülkelere vize uygulanmasını zorlaştırdığını belirtti. Bakanın açıklamaları, Bosna Hersek'in uluslararası ilişkilerindeki karmaşıklığı gözler önüne seriyor.

AB'nin Vize Düzenlemeleri Üzerine Baskılar

Konakovic, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'nin vize politikalarına uyum sağlama çabaları çerçevesinde, özellikle Türkiye, Çin ve Rusya'ya yönelik vize uygulamalarının şu an için mümkün görünmediğini ifade etti. Bakan, Brüksel’in Bosna Hersek'e yönelik vize uygulamalarını artırma yönündeki çağrısını değerlendirirken, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar gibi diğer ülkeler için bu kararların daha kolay alınabileceğini söyledi. Bu durum, Bosna Hersek'in uluslararası ilişkilerdeki konumunu ve stratejik seçimlerini de etkiliyor.

Geçmişteki Gerilimler ve Gelecek Beklentileri

Konakovic, 2025 yılının Bosna Hersek için zorlu bir yıl olacağını belirterek, geçtiğimiz yıl yaşanan gerginliklerin ve olası çatışmaların altını çizdi. Özellikle Sırp Cumhuriyeti'nin eski Başkanı Milorad Dodik'in, iktidarını korumak adına Bosna Hersek'te gerginlik yaratma olasılığına dikkat çekti. Bakan, bu durumun birçok siyasetçi tarafından öngörüldüğünü ve sonuçların mahkemelerde yaşandığını ifade etti. Bu tür gelişmeler, Bosna Hersek'in siyasi istikrarını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor.

Son olarak, Konakovic, Bosna Hersek'in uluslararası alandaki ilişkilerini güçlendirmek ve AB ile olan bağlarını sıkı tutmak adına gereken adımları atacaklarını belirtti. Bu bağlamda, ülkenin jeopolitik konumu ve ilişkileri, ilerleyen dönemlerde daha da önem kazanacak gibi görünüyor.