MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörsüz bir ülke olma hedefine yönelik eleştirilerde bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan düzenbaz, fitnebaz ve madrabaz siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı, hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

MHP'nin Saha Çalışmaları Devam Ediyor

Bahçeli, MHP'nin saha çalışmalarına devam ettiğini belirterek, 24 Ekim'de başlatılan "Hayırlı günler komşum ziyaretleri" ve "Derdin derdimizdir" sohbet toplantılarının yurt genelinde sürdüğünü vurguladı. 23 Kasım itibarıyla 81 il ve 953 ilçeyi kapsayan toplamda 9 bin 95 programın gerçekleştirildiğini aktaran Bahçeli, "Dava arkadaşlarımız insan üstü bir emek sarf ediyor." dedi.

Alparslan Türkeş'i Andı

Bahçeli, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümüne de değinerek, "Çok şükür, merhum Türkeş Bey'in iki emaneti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları emin ve ehil ellerdedir." diye konuştu. Türkeş'in Türk milletine olan katkılarını anımsatan Bahçeli, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e ve ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarıma Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihsel Bir Eşikte Olunduğunu Vurguladı

Bahçeli, Türkiye'nin tarihi bir eşikte bulunduğunu belirterek, "Hiçbir başarı, gelişme veya fetih, külfetsiz ve zahmetsiz olmamıştır." dedi. Ülkenin bir yandan barış ve huzur için mücadele ederken diğer yandan cehalet ve dalaletle de uğraşmak zorunda kaldığını ifade etti. Bahçeli, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan zihniyetlerin varlığını dikkatle izlediklerini belirtti.

Öğretmenler Günü Mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bahçeli, öğretmenleri "medeniyet meşalesi, aydınlık geleceğin mimarları" olarak nitelendirdi. Bahçeli, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Mutsuz, umutsuz ve huzursuz öğretmen, kaygılı nesillerin hazırlayıcısı olacaktır." diyen Bahçeli, atanamayan öğretmen adaylarının sorunlarına da dikkat çekti.

Öğretmenlerin Sorunlarına Çözüm Önerileri

Bahçeli, 2023 KPSS sonuçlarına göre mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayının haklarının iade edilmesi gerektiğini belirtirken, 2024 KPSS'de ek kontenjan tanınmasının önemine değindi. Türkiye'de yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 6 milyon 800 bin yükseköğrenim öğrencisinin bulunduğuna dikkat çeken Bahçeli, bu potansiyelin doğru politikalarla yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin Önemi ve Gelecek Hedefleri

Bahçeli, 2024-2025 eğitim öğretim yılında görev yapan 1 milyon 34 bin 564 öğretmenin sorunlarına değinerek, eğitim kadrosunun nitelik ve huzurunun ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. "Huzursuz öğretmen, eğitimsiz öğrenci ve bocalayan ülke döngüsünden kurtulmak zorundayız." diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bu hedefleri gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenleri kutlarken, geçmişte şehit düşen öğretmenleri anmayı da ihmal etmedi. "Bu vesileyle, öğretmenlerimize uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.