Monster, AMD İş Birliğiyle Yeni Nesil Masaüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

Yüksek performans odaklı bilgisayarlarıyla tanınan Monster Bilgisayar, teknoloji alanındaki önemli oyunculardan AMD ile yaptığı stratejik iş birliğini duyurdu. Bu ortaklık, Monster'ın yeni masaüstü bilgisayar serilerinin AMD işlemcileri ve ekran kartlarıyla donatılarak satışa sunulmasını sağladı. Performans, verimlilik ve yenilikçiliği bir arada sunan bu adım, Monster'ın global pazardaki teknoloji ortaklıklarını daha da güçlendirme hedefine katkı sağlıyor.

Global Teknoloji Devleriyle Güç Birliği

Monster Bilgisayar, global pazarda büyüme stratejisini yalnızca ürün geliştirme ile sınırlı tutmuyor; aynı zamanda dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla iş birlikleri kurarak bu vizyonunu gerçekleştirmeye çalışıyor. AMD ile gerçekleştirilen ortaklık, Monster’ın oyun ve profesyonel kullanım odaklı bilgisayarlarında üst düzey grafik performansı ve işlem gücü sunma olanağı sağlıyor. Almanya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir faaliyet ağına sahip olan Monster, bu iş birliği sayesinde kullanıcılarına yalnızca donanım değil, aynı zamanda dünya standartlarında performans deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni Ürün Serileriyle Güçlü Performans

Yeni nesil AMD işlemci ve ekran kartlarıyla güçlendirilen Monster masaüstü bilgisayar serileri, performans odaklı kullanıcıların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak üzere tasarlandı. Bu seride, 16 GB VRAM kapasitesine sahip AMD Radeon™ RX 9000 serisi ekran kartları ve Monster AMD Radeon™ RX 9060 XT 16 ile Monster AMD Radeon™ RX 9070 XT modelleri yer alıyor. Sistemlerin işlemci gücü, AMD’nin Zen 4 ve Zen 5 mimarileri üzerine inşa edilmiş AMD Ryzen™ 5 7500F, AMD Ryzen™ 5 7600, AMD Ryzen™ 7 7800X3D ve AMD Ryzen™ 7 9700X modellerinden sağlanıyor. Bu güçlü donanım kombinasyonu, kullanıcılara yüksek kare hızları, akıcı bir oyun deneyimi ve maksimum verimlilik sunmak için tasarlandı. Ayrıca, AMD’nin gelişmiş teknolojileri olan FSR (FidelityFX Super Resolution) ve Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojileri, görüntü kalitesini artırarak performans artışı sağlıyor. Yeni HYPR-RX teknolojisi ise performansı tek dokunuşla optimize etme imkanı sunuyor. AMD’nin 3D V-Cache™ teknolojisi, işlemcideki bellek kapasitesini artırarak her oyunda daha yüksek performans sağlıyor.

Global İş Birlikleriyle Teknoloji Ekosistemini Güçlendirme Vizyonu

Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, 25 yıllık yolculukları boyunca birçok önemli teknoloji markasıyla güçlü bağlar kurduklarını vurgulayarak, “Monster olarak, teknolojiyi sadece geliştirmiyor; global partnerlerimizle birlikte geleceğini tasarlıyoruz. AMD ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, kullanıcılarımıza yalnızca yüksek performans değil, aynı zamanda dünya standartlarında bir deneyim ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi sunma vizyonumuzun bir sonucudur” dedi. AMD Türkiye Ülke Müdürü ve META Bölgesi Bileşenlerden Sorumlu Kıdemli Müdürü Nedim Yılmaz ise, "Monster, performans ve kaliteye öncelik veren oyuncular arasında önemli bir algıya sahip. Yeni nesil AMD bileşenlerinin, Monster’ın premium oyun sistemlerine değer katacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Sınırlı Güvence: 4 Yıl Garanti ve Ömür Boyu Bakım

Monster Bilgisayar, kullanıcı deneyimini yalnızca yüksek performansla değil, sunduğu benzersiz satış sonrası hizmetlerle de güçlendiriyor. Yeni masaüstü serilerinde sunulan 4 Yıl Garanti, Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Hizmeti ve Tam Sistem Garantisi, kullanıcılara uzun vadeli güven, sürdürülebilir performans ve tam koruma sağlıyor. Tam Sistem Garantisi, sektörde fark yaratan hizmet anlayışının en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Cihazın herhangi bir parçası arızalansa bile, yalnızca o parça değil, tüm sistem garanti kapsamına alınıyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların beklenmedik arızalar karşısında hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlarken, cihazlarını her zaman ilk günkü performansıyla kullanabilmelerine olanak tanıyor. Monster, bu hizmet anlayışıyla, yüksek performansın ötesinde uzun ömürlü, güvenli ve kesintisiz bir teknoloji deneyimi sunma hedefini gerçeğe dönüştürüyor.