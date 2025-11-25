Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: "Daire Karşılığı Öldürmemi İstedi"

Arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün trajik ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "annesini öldürdü" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu süreçte, Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün Ölümü ve Soruşturma Süreci

Geçtiğimiz haftalarda Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Soruşturma devam ederken, şarkıcının sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayarak savcılığa başvuruda bulundu. Aydın, Güllü'nün kızı tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Tuğyan Ülkem Gülter'in İfadesi

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa verdiği ifadede, annesinin ölümüne dair suçlamaları reddetti. Gülter, "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi. Bu açıklamanın ardından, tanıklar Bircan Dülger ve Çağrı Kutlu da Gülter hakkında şüphelerini dile getirerek ifadelerde bulundu.

Osman Yıldız'ın İddiaları

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine annesini öldürmesi için tekliflerde bulunduğunu iddia etti. Yıldız, "Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık bir ay önce bana birkaç kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulundu" ifadelerini kullandı. Yıldız, Gülter'in kendisine, "evin arka tarafında bir giriş var, orayı net gören kamera yok, aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin" şeklinde yönlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Güllü'ye Zarar Vermek İstemediğini Vurguladı

Osman Yıldız, Gülter'in teklifi üzerine, "Bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşayabileceğimi söyledi" dedi. Yıldız, bu teklifler karşısında sürekli olarak reddettiğini ancak korktuğu için olayları yetkililere bildiremediğini ifade etti. Ayrıca, Güllü hanıma karşı hiçbir zarar verme niyetinin olmadığını vurguladı.

İhbar Niteliğinde Açıklama

Yıldız, "Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Eğer tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti. Bu açıklamanın bir ihbar niteliğinde olduğunu söyleyen Yıldız, konuya ilişkin ayrıntılı ifadesini savcılığa vereceğini duyurdu.