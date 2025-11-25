Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için güçlü bir çağrıda bulundu. Konuşmasında, kadına yönelik şiddeti “insanlık suçu” olarak nitelendiren Erdoğan, bu konuda yürütülen mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

Şiddetle Mücadelede Dayanışma Mesajı

Etkinlikte yaptığı konuşmaya katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, şiddet mağduru kadınlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Şiddet nedeniyle hayatı sona eren tüm kadınlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, travma yaşamış kadınlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "Kadına el kaldıranların vicdanı kararmıştır" diyen Erdoğan, toplumsal değerler ile bağdaşmayan şiddet eylemlerine karşı duracaklarını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir

Erdoğan, konuşmasında kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede kişisel olarak da en ön safta yer alacağını açıklayarak, "Eşref-i mahlûkat olan insana, hele hele kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur, insanlığa ihanettir" şeklinde konuştu. Şiddetin, akıl ve vicdan sahibi bireyler tarafından kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, kadınların kendi haklarına sahip çıkma konusundaki kararlılıklarının toplumda değişim yaratacağını ifade etti.

Önleyici ve Koruyucu Düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kadınlara yönelik şiddeti önlemek için hayata geçirdiği önleyici ve koruyucu düzenlemelere de dikkat çekti. Avrupa ülkelerinin yeterli önlemleri almadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda büyük değişimlere imza attığını vurguladı. "Burada mesele asla istatistikler değildir. Esas mesele, yaradılmışların en şereflisi olan insandır" diyerek, kadınların toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı.

Şiddetin Sonuçları ve Toplumsal Etkileri

Erdoğan, şiddet olaylarının her birinin arkasında yarım kalmış insan hikâyeleri, öksüz kalmış çocuklar ve hiç dinmeyen evlat acıları olduğunu belirtti. Tek bir kadının bile şiddete uğramasının, toplumsal bir kayıp olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak adımların, sadece istatistiklerle değil, insan hayatlarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Erdoğan, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattı.