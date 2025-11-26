Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine dair olumlu gelişmelerin etkisiyle pozitif bir seyir izlemeye devam ediyor. Yatırımcılar, bu gelişmelerin piyasalara yansıdığına tanıklık ediyor.

Avrupa Piyasalarında Güncel Durum

Avrupa piyasalarında saat 11.55 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 569,8 puan seviyesine yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,3'lük bir artış göstererek 23.539 puandan işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 kazançla 9.626 puanda bulunuyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4'lük bir primle 8.055 puana ulaşırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 42.798 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 16.197 puana yükselmiş durumda.

Faiz İndirim Beklentileri ve Piyasa Etkisi

ABD'de açıklanan verilere göre, enflasyonist sinyallerin olmaması, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerini güçlendirerek Avrupa'daki risk iştahını artırdı. Yatırımcılar, bu durumun piyasalardaki hareketliliği olumlu yönde etkilediğini gözlemliyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik girişimlerin devam etmesi, piyasalarda belirsizliği azaltarak pozitif bir hava oluşturuyor.

Barış Sürecindeki Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydedildiğini ancak sonucun henüz netleşmediğini ifade etti. Bu bağlamda, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova’ya yapacağı ziyareti de analistler dikkatle izliyor. Witkoff'un Moskova'dan dönecek haber akışının, piyasalardaki yönü belirleyici olabileceği vurgulanıyor.

İngiltere'nin Bütçe Açıklamaları

Öte yandan, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın bütçe açıklamaları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Beklentilere göre, açıklanacak bütçede yeni vergi artışlarının öngörülmesi, piyasalarda farklı etkilere yol açabilir. Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed'in Bej Kitap raporu gibi veriler de yakından takip ediliyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Avrupa borsalarında izlenim ve hareketlilik devam edecek. Piyasalardaki bu pozitif seyir, yatırımcıların dikkatle izlediği faktörlerin bir yansıması olarak öne çıkıyor.