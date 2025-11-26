Dolar
42,4446 %0.05
Euro
49,1812 %0.09
Gram Altın
5.687,98 % 0,93
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor
Okunma Süresi: 2 dk

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine dair olumlu gelişmelerin etkisiyle pozitif bir seyir izlemeye devam ediyor. Yatırımcılar, bu gelişmelerin piyasalara yansıdığına tanıklık ediyor.

Avrupa Piyasalarında Güncel Durum

Avrupa piyasalarında saat 11.55 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 569,8 puan seviyesine yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,3'lük bir artış göstererek 23.539 puandan işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 kazançla 9.626 puanda bulunuyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4'lük bir primle 8.055 puana ulaşırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 42.798 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 16.197 puana yükselmiş durumda.

Faiz İndirim Beklentileri ve Piyasa Etkisi

ABD'de açıklanan verilere göre, enflasyonist sinyallerin olmaması, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerini güçlendirerek Avrupa'daki risk iştahını artırdı. Yatırımcılar, bu durumun piyasalardaki hareketliliği olumlu yönde etkilediğini gözlemliyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik girişimlerin devam etmesi, piyasalarda belirsizliği azaltarak pozitif bir hava oluşturuyor.

Barış Sürecindeki Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydedildiğini ancak sonucun henüz netleşmediğini ifade etti. Bu bağlamda, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova’ya yapacağı ziyareti de analistler dikkatle izliyor. Witkoff'un Moskova'dan dönecek haber akışının, piyasalardaki yönü belirleyici olabileceği vurgulanıyor.

İngiltere'nin Bütçe Açıklamaları

Öte yandan, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın bütçe açıklamaları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Beklentilere göre, açıklanacak bütçede yeni vergi artışlarının öngörülmesi, piyasalarda farklı etkilere yol açabilir. Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed'in Bej Kitap raporu gibi veriler de yakından takip ediliyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Avrupa borsalarında izlenim ve hareketlilik devam edecek. Piyasalardaki bu pozitif seyir, yatırımcıların dikkatle izlediği faktörlerin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

#Ekonomi Haberleri
CHP'li Vekilden Halk TV'ye Sert Tepki
CHP'li Vekilden Halk TV'ye Sert Tepki
#Gündem / 26 Kasım 2025
Duman Grubunun Vokalisti Kaan Tangöze Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır ve Neden Soruşturma Açıldı?
Duman Grubunun Vokalisti Kaan Tangöze Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır ve Neden Soruşturma Açıldı?
#Gündem / 26 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Ordu, Türkiye'nin En Fazla Bal Üretimi Yapan İli
Ordu, Türkiye'nin En Fazla Bal Üretimi Yapan İli
Ekonomi
IBAN Üzerinden Para Gönderiminde Cezalar Gündemde
IBAN Üzerinden Para Gönderiminde Cezalar Gündemde
Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Gümüşhane ve Bursa Teknik Üniversitelerinden Kuantum Sensörlerde Önemli Gelişme
Gümüşhane ve Bursa Teknik Üniversitelerinden Kuantum Sensörlerde Önemli Gelişme
Galatasaray-Union Saint-Gilloise Maçının Hakemi Jose Maria Suarez Hakkında Tartışmalı İddia
Galatasaray-Union Saint-Gilloise Maçının Hakemi Jose Maria Suarez Hakkında Tartışmalı İddia
Show TV Canlı İzle: 26 Kasım Show TV Canlı Nereden İzlenir?
Show TV Canlı İzle: 26 Kasım Show TV Canlı Nereden İzlenir?
Altın Fiyatları Canlı Takip Edin: 25 Kasım 2023 Güncel Veriler
Altın Fiyatları Canlı Takip Edin: 25 Kasım 2023 Güncel Veriler
Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun abisi paylaştı! 2 yakışıklı yan yana
Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun abisi paylaştı! 2 yakışıklı yan yana
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft