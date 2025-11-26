TOKİ Ödemeleri Nasıl Olacak? Peşinat, Taksit ve Vade Detayları Açıklandı!

TOKİ’nin 500 bin sosyal konutluk dev projesine olan ilgi her geçen gün artarken, vatandaşlar “TOKİ çıkarsa ödeme ne zaman başlar, taksit tutarı ne olur?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte 2025 TOKİ sosyal konut projesi için güncel ödeme planı, peşinat oranları, taksit başlangıç tarihi ve daha fazlası…

TOKİ Başvurusu Ne Zaman Bitiyor?

Son başvuru tarihi: 19 Aralık 2025, Cuma

Başvuru ücreti: 5.000 TL

Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru ücreti alınmayacak.

TOKİ Peşinat ve Taksit Tutarları

Standart İller için (İstanbul Hariç):

Konut Tipi Metrekare Peşinat Aylık Taksit 1+1 55 m² 180.000 TL 6.750 TL 2+1 65 m² 220.000 TL 8.250 TL 2+1 Geniş 80 m² 265.000 TL 9.938 TL

İstanbul için Ödeme Planı:

Konut Tipi Metrekare Peşinat Aylık Taksit 1+1 55 m² 195.000 TL 7.313 TL 2+1 65 m² 245.000 TL 9.188 TL 2+1 Geniş 80 m² 295.000 TL 11.063 TL

Taksit Güncellemesi:

Taksit tutarları, her 6 ayda bir memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Taksit ödemeleri, konut sözleşmesinin imzalanmasının ardından bir sonraki ay başlayacak.

Yani, kurada adı çıkan vatandaşlar sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonraki ay ödeme yapmaya başlıyor.