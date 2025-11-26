Dolar
Haberin Gündemi Genel TOKİ Ödemeleri Nasıl Olacak? Peşinat, Taksit ve Vade Detayları Açıklandı!

TOKİ Ödemeleri Nasıl Olacak? Peşinat, Taksit ve Vade Detayları Açıklandı!

500 bin sosyal konut projesiyle ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ ödeme detayları netleşti. Peşinatlar, taksit tutarları ve ödeme başlangıç tarihi belli oldu. Peki TOKİ’den ev çıkarsa ödemeler ne zaman başlayacak?

Yayınlanma
14
TOKİ Ödemeleri Nasıl Olacak? Peşinat, Taksit ve Vade Detayları Açıklandı!
Okunma Süresi: 1 dk

TOKİ’nin 500 bin sosyal konutluk dev projesine olan ilgi her geçen gün artarken, vatandaşlar “TOKİ çıkarsa ödeme ne zaman başlar, taksit tutarı ne olur?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte 2025 TOKİ sosyal konut projesi için güncel ödeme planı, peşinat oranları, taksit başlangıç tarihi ve daha fazlası…

TOKİ Başvurusu Ne Zaman Bitiyor?

Son başvuru tarihi: 19 Aralık 2025, Cuma

Başvuru ücreti: 5.000 TL

Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru ücreti alınmayacak.

TOKİ Peşinat ve Taksit Tutarları

Standart İller için (İstanbul Hariç):

Konut TipiMetrekarePeşinatAylık Taksit
1+155 m²180.000 TL6.750 TL
2+165 m²220.000 TL8.250 TL
2+1 Geniş80 m²265.000 TL9.938 TL

İstanbul için Ödeme Planı:

Konut TipiMetrekarePeşinatAylık Taksit
1+155 m²195.000 TL7.313 TL
2+165 m²245.000 TL9.188 TL
2+1 Geniş80 m²295.000 TL11.063 TL

Taksit Güncellemesi:
Taksit tutarları, her 6 ayda bir memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Taksit ödemeleri, konut sözleşmesinin imzalanmasının ardından bir sonraki ay başlayacak.

Yani, kurada adı çıkan vatandaşlar sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonraki ay ödeme yapmaya başlıyor.

