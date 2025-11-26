Galatasaray-Union Saint-Gilloise Maçının Hakemi Jose Maria Suarez Hakkında Tartışmalı İddia

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise'ye karşı oynadığı maç, hakem Jose Maria Suarez'in verdiği kararlarla gündeme oturdu. Maçın ardından spor yazarı Levent Tüzemen, Suarez hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bu durum, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı ve hakemin kararları, uluslararası arenada tartışmalara yol açtı.

Hakem Suarez'in Kararları Üzerine Eleştiriler

Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde, Galatasaray'ın 5. haftadaki maçında hakem Jose Maria Suarez'in verdiği kararları eleştirdi. Tüzemen, İspanyol hakeminin, A Milli Takım'ın İspanya'ya karşı gösterdiği başarılı performansın ardından Galatasaray'a karşı 'skandal' kararlar verdiğini öne sürdü. Yazar, bu durumun Türk futboluna yönelik bir 'bedel ödetme' olarak algılandığını ifade etti.

İspanyol Hakemlerin Türk Takımlarına Yönelik Düşmanlığı

Tüzemen, İspanyol hakemlerinin Türk takımlarına karşı taraflı bir tutum sergilediğini savundu. Galatasaray'ın daha önceki bir maçında da Jose Maria Suarez'in yönetiminde, Türk ekibinin bir penaltısının verilmediğini hatırlatarak, bu kez de benzer bir durumun yaşandığını belirtti. Yazar, Suarez'in özellikle zaman geçiren Gilloise oyuncularına destek vererek, Galatasaray'ın oyununu olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Maçın Kritik Anları ve Galatasaray'ın Performansı

Maçta dikkat çeken anlardan biri, ilk yarıda David Promise'in Suarez tarafından sarı kartla cezalandırılmasıydı. İkinci yarıda ise Uğurcan'ın, topu tutmasına rağmen rakip oyuncuya bilerek bastığı iddiasıyla ikinci sarı kartın verilmesi gerektiğini savundu. Tüzemen, bu durumun Galatasaray'ın defansif yapısını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, Uğurcan'ın kırmızı kart görmemesi için oyundan alındığını belirtti.

Bununla birlikte, Galatasaray'ın genç ve dinamik bir kadro ile mücadele eden Gilloise karşısında zorlandığını da kaydetti. Takımın oyun planının, sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bozulduğunu dile getiren Tüzemen, Galatasaray'ın son dönemdeki yetersiz performansını eleştirdi.

Sonuç olarak, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise'ye karşı aldığı bu mağlubiyet, hakem kararlarının yanı sıra takımın yaşadığı sıkıntılarla da ilişkilendirildi. Galatasaray, bu yenilginin ardından Monaco ile oynayacağı maçı telafi fırsatı olarak değerlendirmek zorunda kalacak.