MEB 2025-2026 Tatil Takvimi: Sömestr Tatili ve İkinci Ara Tatil Tarihleri

MEB 2025-2026 Tatil Takvimi: Sömestr Tatili ve İkinci Ara Tatil Tarihleri
2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tatil takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği tatil tarihleri, özellikle sömestr tatili ve ikinci ara tatil için detaylandırıldı. Eğitim-öğretim hayatında önemli bir yer tutan bu tatil dönemleri, öğrencilerin dinlenme ve motivasyonlarını artırma amacı taşımaktadır.

Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

2026 yılı için yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bu tatil, öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk döneminin ardından dinlenmelerine ve ikinci dönem için hazırlanmalarına olanak tanıyacak. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak.

İkinci Ara Tatil Tarihleri

2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Bu tatil süresi, öğrencilerin birinci dönem yoğunluğunun ardından dinlenmelerine fırsat tanıyacak. İkinci ara tatilin 20 Mart 2026'da sona ermesi, Ramazan Bayramı ile çakışacak. Ramazan Bayramı, 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak. Bu durum, tatil planlamalarını etkileyebilir.

Okulların Kapanış Tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, bu tarihe kadar eğitimlerine devam edecek ve yaz tatiline girecekler. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin bu takvim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

Dikkate Alınması Gereken Tarihler

2025-2026 eğitim öğretim yılında dikkat edilmesi gereken önemli tarihler arasında, birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca, 23 Nisan 2026'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs 2026'da İşçi Bayramı ve 19 Mayıs 2026'da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli günler de tatil takviminde yer alıyor.

MEB tarafından açıklanan bu tatil takvimi, eğitim camiasında önemli bir planlama aracı olarak kullanılıyor. Öğrencilerin yanı sıra aileler de bu tarihler doğrultusunda tatil planlarını yapma fırsatı bulacaklar.

