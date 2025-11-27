Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 Milyon 314 Bin Başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başvuruları alınmaya başlayan Yüzyılın Konut Projesi'ne şu ana kadar 5 milyon 314 bin kişinin müracaat ettiğini açıkladı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle gerçekleştirilen en yüksek başvuru sayısını temsil ediyor. Projenin, sosyal konut alanındaki iddialı hedefleri ve vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgi ile dikkat çektiği belirtiliyor.

Başvuru Sürecinin Detayları

Bakan Kurum, başvuru süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarda, projenin sağladığı fırsatlara değindi ve "İnşallah, ilk kuramızı 29 Aralık’ta çekeceğiz. Ardından temelleri atacak ve 500 bin sosyal konutumuzun ilk anahtarlarını Mart 2027’de sahiplerine teslim edeceğiz" dedi. Bu açıklama, projenin zamanlaması ve ilerleyişi hakkında önemli bilgiler sunuyor. Ayrıca, projenin kapsamı ve hedefleri hakkında da bilgi vererek, sosyal konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik katkılarının altını çizdi.

Projenin Önemi ve Beklentiler

Yüzyılın Konut Projesi, sosyal konut alanında sunduğu geniş kapsamlı çözümlerle şehircilik tarihinde önemli bir yer edineceği öngörülüyor. Bakan Kurum, projeye olan güven ve destek için vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Bu güvenin, projenin başarısını artıracağı ve sosyal konut ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olacağı ifade ediliyor. Projenin, özellikle orta ve dar gelirli aileler için büyük bir fırsat sunduğu ve konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Bu kapsamda, Yüzyılın Konut Projesi’nin, yalnızca konut inşaatı değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanları oluşturma hedefiyle de dikkat çektiği belirtiliyor. Projenin, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmesi planlanıyor. Böylece, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yoğun ilgi gören projeye katılımın artarak devam etmesi, gelecekteki sosyal konut projelerine de örnek teşkil etmesi açısından önem taşıyor. Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye'nin konut politikasında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor ve bu süreç, şehirleşme alanında önemli değişimlere kapı aralayabilir.