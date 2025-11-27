Konut Piyasasında Küçük Dairelere Talep Artıyor

Son yıllarda Türkiye'de konut tercihlerinin yönelimi, özellikle küçük daireler üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, "1+1" ve "2+1" konutların daha fazla talep gördüğünü belirtti. Konut satışlarındaki genel düşüşe rağmen, bu yılki toplam satışların geçen yıla göre artış gösterdiğini vurguladı. Aydın, önümüzdeki yıl da bu talebin devam edeceğini öngörerek, daha küçük konutların sektöre olumlu etkiler sağlayacağını ifade etti.

Konut Satışlarında Genel Görünüm

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 olarak kaydedildi. Ancak yılın ilk on ayında, toplam konut satışları geçen yıla göre yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33'e ulaştı. Ekim ayı itibarıyla en fazla konut satışı İstanbul'da gerçekleşti ve bu şehir 26 bin 305 konutla ilk sırada yer aldı. Ankara 14 bin 681, İzmir ise 8 bin 678 konut satışı ile onu takip etti. Bu veriler, konut pazarında genel bir hareketlilik olduğunu göstermekte.

Küçük Dairelere Yöneliş ve Yatırımcı Davranışları

Aydın, konut satışlarındaki artışın sebeplerinden birinin, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sona ermesiyle birlikte yatırımcıların gayrimenkul alanına yönelmesi olduğunu dile getirdi. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların "1+1" ve "2+1" konutları tercih ettiğini belirten Aydın, daha büyük dairelerin yüksek fiyatlarının, bu kesimlerin daha küçük ve uygun fiyatlı konutlara yönelmesine sebep olduğunu vurguladı. Özellikle büyük şehirlerde, bu tür konutlara olan talebin artış göstermesi, sektördeki üretim ve iş gücü açısından olumlu yansımalar yaratıyor.

İnşaat Maliyetleri ve Arsa Sorunu

İnşaat sektöründe en büyük maliyet kaleminin arsa olduğunu ifade eden Aydın, Türkiye'de inşaat maliyetlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin arsa kaynaklı olduğunu belirtti. Bu maliyetlerin düşürülmesi için ilgili kurumların ve belediyelerin müteahhitler için arsa üretimini ve altyapı hazırlıklarını yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, yüksek harçların da yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal Konut Projeleri ve Kiralardaki Artış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşası için sürdürülen çalışmaların yanı sıra, sosyal konut projelerinin desteklendiğini belirten Aydın, bu projelerin sektöre önemli bir hareket kazandırdığını dile getirdi. Konut kiralarındaki artışın yavaşladığını ve bunun sebeplerinden birinin 500 bin sosyal konut projesine yönelik taleplerin alınmaya başlaması olduğunu sözlerine ekledi. Aydın, sosyal konutların ülke ve topluma fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Her yıl Türkiye'de 1 milyon konut ihtiyacının bulunduğunu vurgulayan Aydın, bu ihtiyacın karşılanması için devlet ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti. Konut piyasasındaki bu dinamikler, sektördeki gelişmeleri ve değişimleri şekillendirmeye devam edecek.