Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anıldığı Elif Buse Doğan’dan Özel Hayat İtirafı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, beklenildiği gibi uzun sürmedi ve Gündeş, sosyal medya üzerinden boşanma kararını duyurdu. Boşanmanın ardından, Murat Özdemir’in adı genç şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılmaya başlandı. Bu durum, beraberinde aşk iddialarını da getirdi. Elif Buse Doğan, kendisi hakkında çıkan bu söylentilere yanıt verdi.

Elif Buse Doğan'dan Açıklama

Özellikle sosyal medyada yayılan iddialar üzerine Elif Buse Doğan, net bir açıklama yapma gereği duydu. Doğan, yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.” Doğan, aile değerlerine bağlı bir birey olarak, kendisine yöneltilen iftiralara karşı yasal süreç başlatacağını da belirtti.

Özel Hayatına Dair Samimi Açıklamalar

Elif Buse Doğan, Feyyaz Şerifoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği bir etkinlikte, özel hayatı hakkında daha fazla bilgi verdi. “Hayatımda kimse yok. Sevgilim olursa elinden tutup karşınıza çıkacağım” diyerek, mevcut bir ilişkisi olmadığını ifade etti. Daha önce müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birlikte olduğu yönünde çıkan dedikodulara da değinen Doğan, bu konuyu yalanlayarak sadece birlikte çalıştıklarını belirtti. “Son üç-dört şarkımı kendisiyle yaptık” dedi.

Elif Buse Doğan’ın özel hayatı hakkındaki bu açıklamalar, medyada geniş yankı buldu. Sanatçının, gündemdeki konulara dair net tavrı dikkat çekti. Özellikle boşanma sonrası yaşanan dedikoduların ardından Doğan'ın yaptığı bu açıklama, hayranları ve medya tarafından dikkatle takip ediliyor.