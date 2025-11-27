Dolar
42,4548 %0.02
Euro
49,3015 %0.18
Gram Altın
5.676,24 % -0,11
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anıldığı Elif Buse Doğan’dan Özel Hayat İtirafı

Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anıldığı Elif Buse Doğan’dan Özel Hayat İtirafı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anıldığı Elif Buse Doğan’dan Özel Hayat İtirafı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, beklenildiği gibi uzun sürmedi ve Gündeş, sosyal medya üzerinden boşanma kararını duyurdu. Boşanmanın ardından, Murat Özdemir’in adı genç şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılmaya başlandı. Bu durum, beraberinde aşk iddialarını da getirdi. Elif Buse Doğan, kendisi hakkında çıkan bu söylentilere yanıt verdi.

Elif Buse Doğan'dan Açıklama

Özellikle sosyal medyada yayılan iddialar üzerine Elif Buse Doğan, net bir açıklama yapma gereği duydu. Doğan, yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.” Doğan, aile değerlerine bağlı bir birey olarak, kendisine yöneltilen iftiralara karşı yasal süreç başlatacağını da belirtti.

Özel Hayatına Dair Samimi Açıklamalar

Elif Buse Doğan, Feyyaz Şerifoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği bir etkinlikte, özel hayatı hakkında daha fazla bilgi verdi. “Hayatımda kimse yok. Sevgilim olursa elinden tutup karşınıza çıkacağım” diyerek, mevcut bir ilişkisi olmadığını ifade etti. Daha önce müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birlikte olduğu yönünde çıkan dedikodulara da değinen Doğan, bu konuyu yalanlayarak sadece birlikte çalıştıklarını belirtti. “Son üç-dört şarkımı kendisiyle yaptık” dedi.

Elif Buse Doğan’ın özel hayatı hakkındaki bu açıklamalar, medyada geniş yankı buldu. Sanatçının, gündemdeki konulara dair net tavrı dikkat çekti. Özellikle boşanma sonrası yaşanan dedikoduların ardından Doğan'ın yaptığı bu açıklama, hayranları ve medya tarafından dikkatle takip ediliyor.

#Ebru Gündeş
#Murat Özdemir
#Elif Buse Doğan
PlayStation Plus Aralık 2025 Oyunları Belli Oldu: Değeri 6 Bin TL’yi Aşıyor
PlayStation Plus Aralık 2025 Oyunları Belli Oldu: Değeri 6 Bin TL’yi Aşıyor
#Teknoloji / 27 Kasım 2025
Tim Jabol Folcarelli: Trabzonspor ile Tarihe Geçmek İstiyorum
Tim Jabol Folcarelli: Trabzonspor ile Tarihe Geçmek İstiyorum
#Spor / 27 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Savcılık Harekete Geçti: Ünlü Oyuncuya Hapis Şoku
Savcılık Harekete Geçti: Ünlü Oyuncuya Hapis Şoku
Magazin
Demet Özdemir'den Kovboy Havası
Demet Özdemir'den Kovboy Havası
Konut Piyasasında Küçük Dairelere Talep Artıyor
Konut Piyasasında Küçük Dairelere Talep Artıyor
Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 Milyon 314 Bin Başvuru
Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 Milyon 314 Bin Başvuru
Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Tarih ve Detaylar
Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Tarih ve Detaylar
MEB 2025-2026 Tatil Takvimi: Sömestr Tatili ve İkinci Ara Tatil Tarihleri
MEB 2025-2026 Tatil Takvimi: Sömestr Tatili ve İkinci Ara Tatil Tarihleri
İstanbul'da Deprem Tedirginliği: 27 Kasım 2025'te Hissedilen Titreşimler
İstanbul'da Deprem Tedirginliği: 27 Kasım 2025'te Hissedilen Titreşimler
İpek Özkal Sayan Kimdir? Siyasi Geçişi ve Tartışmalar
İpek Özkal Sayan Kimdir? Siyasi Geçişi ve Tartışmalar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft