Yayınlanma
14
PlayStation Plus Aralık 2025 Oyunları Belli Oldu: Değeri 6 Bin TL’yi Aşıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus aboneleri için Aralık 2025 oyun kataloğunu duyurdu. Oyunseverler, bu ay içerisinde beş yeni oyuna erişim sağlayabilecek. Öne çıkan yapımlar arasında Lego Horizon Adventures ve Killing Floor 3 gibi popüler seçenekler yer alıyor. Toplam piyasa değeri ise 6 bin 475 TL olarak hesaplandı.

Aylık Oyun Kataloğu

Aralık ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra katmanlarına abone olan kullanıcılar için sunulacak oyunlar arasında şunlar bulunuyor: Lego Horizon Adventures (PS5), Killing Floor 3 (PS5), The Outlast Trials (PS5, PS4), Synduality Echo of Ada (PS5) ve Neon White (PS5, PS4). Bu oyunların tamamına 2 Aralık 2025 itibarıyla erişim sağlanabilecek. Oyunseverler, bu içeriklere ulaşmak için PlayStation Store üzerinden toplamda yaklaşık 6 bin 475 TL ödemeniz gerekecek.

PlayStation Plus Üyelik Fiyatları

PlayStation Plus üyelik seçeneklerinin Türkiye fiyatları da dikkat çekiyor. PS Plus Essential paketi için aylık 273 TL, üç aylık 685 TL ve yıllık 2 bin 180 TL olarak belirlenmişken, PS Plus Extra paketi için bu fiyatlar sırasıyla 405 TL, 1.121 TL ve 3 bin 645 TL. PS Plus Deluxe katmanı ise aylık 475 TL, üç aylık 1.292 TL ve yıllık 4 bin 266 TL'lik ücretlerle kullanıcılara sunuluyor. Bu fiyatlar, oyunseverlerin platforma olan ilgisini artırırken, farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunması açısından önem taşıyor.

PlayStation Plus, her ay düzenli olarak güncellenen oyun kataloğu ile oyunculara çeşitli deneyimler sunmaya devam ediyor. Aralık 2025 için duyurulan oyunlar, bu ayki teklifin zenginliğini ortaya koyarken, kullanıcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

