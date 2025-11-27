Ağaç A.Ş.'de Usulsüz İhale İddiası: Berna Sukas’a Araç Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan iddianamede, Ağaç A.Ş.'de yaşandığı öne sürülen rüşvet iddialarının detayları gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, canlı yayında bu çarpıcı bilgileri aktardı. İddianamede, Ağaç A.Ş.'deki usulsüzlüklerin yanı sıra, belediye yönetimiyle bağlantılı bazı isimlerin de rol aldığı belirtiliyor.

İddianamedeki İsimler ve İddialar

İddianamenin başında, Ekrem İmamoğlu’nun "örgüt lideri" olarak tanımlandığı ifade ediliyor. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve onun astları, rüşvet iddialarının merkezinde yer alıyor. Bu isimler arasında Özel Kalem Müdürü Murat Or, Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve Satın Alma Şefi Fatih Yağcı gibi isimler yer alıyor. İddianamede, bu kişilerin Ağaç A.Ş. ve bağlı tedarikçilerle olan ilişkileri detaylandırılmıştır.

Tedarikçilerden Gelen İfadeler

İddianamede yer alan tanık ifadeleri, Ağaç A.Ş.'de rüşvet talep edildiği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Örneğin, Ümit Polat'ın ifadesinde, Ali Sukas ile Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçimleriyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdiği ve burada İmamoğlu’nun, daha önceki seçimlerde yeterince destek alınamadığını belirterek, gelecek seçimlerde daha fazla yardım talep ettiğini ifade ettiği aktarılıyor. Ayrıca, Ali Sukas’ın 12-13 müteahhitten rüşvet talep ettiği iddiaları da dikkat çekiyor.

Gizli Tanık İfadeleri

Gizli tanık Gürgen’in beyanları, rüşvet iddialarının ciddiyetini artırıyor. Gürgen, Ertan Yıldız isimli kişinin İBB'nin iştiraklerinden sorumlu başkan danışmanı olarak görev yaptığını ve bu kişinin, belediye başkanı olduktan sonra düzenli olarak para topladığını ifade etti. Bu paraların, seçim harcamaları ve kişisel menfaatler için kullanıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, Ağaç A.Ş.'den 8 milyon TL'lik bir miktarın CHP İl binasının alınması sürecinde toplandığı belirtiliyor.

Rüşvet İddiaları ve Araç Desteği

Bir diğer dikkat çekici iddia ise, Berna Sukas’a yönelik araç desteği talebidir. Gizli tanık Gürgen, Berna Sukas’ın milletvekilliği adaylığı sürecinde Ali Sukas tarafından zorla para talep edildiğini ifade etti. Bu talebin, eşi Berna Sukas’ın seçim desteği alabilmesi adına bir araç verilerek gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

Tüm bu iddialar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iç işleyişine dair önemli soruları gündeme getiriyor. İddianamede yer alan bilgiler, süreç içinde daha fazla gelişmeye ve tartışmaya yol açabilir. İlgili kişilerin ifadeleri ve tanıkların beyanları, rüşvet iddialarının araştırılması sürecinin merkezinde yer alacak gibi görünüyor.