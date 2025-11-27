Osimhen'in Fenerbahçe Maçındaki Durumu Merak Ediliyor

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişken, bu sezon sakatlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İki milli maç sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde yer alıp almayacağı ise futbolseverler arasında en çok tartışılan konular arasında. Osimhen'in son durumu ve derbiye katılımı hakkında güncel bilgiler merakla bekleniyor.

Osimhen'in Sakatlık Durumu

Osimhen, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlık yaşadı ve müsabakanın ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Yapılan tıbbi değerlendirmelerde, sol arka adalesinde orta düzeyde bir zorlanma ve kanama tespit edildi. Bu nedenle, Osimhen geçtiğimiz günlerde oynanan Union Saint-Gilloise karşılaşmasında da forma giyemedi. Şimdi gözler, 30 Ekim'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Fenerbahçe Maçında Oynama İhtimali

Victor Osimhen'in Fenerbahçe maçında oynamak istediği ve antrenmanlarda kendisini denemek için çaba gösterdiği öğrenildi. Ancak, genel görüş, Osimhen'in maç kadrosunda yer almasının muhtemel olduğu, fakat ilk 11'de başlamasının zor olacağı yönünde. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe derbisi için 6 günlük bir süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus'u derbiye yetiştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Osimhen'in durumu, Galatasaray taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Derbideki performansı, hem bireysel kariyeri hem de takımın başarısı açısından kritik bir öneme sahip. Fenerbahçe ile oynanacak olan bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir rekabet ve prestij mücadelesi anlamını taşıyor.