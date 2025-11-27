Dolar
42,4548 %0.02
Euro
49,3015 %0.18
Gram Altın
5.676,24 % -0,11
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Osimhen'in Fenerbahçe Maçındaki Durumu Merak Ediliyor

Osimhen'in Fenerbahçe Maçındaki Durumu Merak Ediliyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Osimhen'in Fenerbahçe Maçındaki Durumu Merak Ediliyor
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişken, bu sezon sakatlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İki milli maç sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde yer alıp almayacağı ise futbolseverler arasında en çok tartışılan konular arasında. Osimhen'in son durumu ve derbiye katılımı hakkında güncel bilgiler merakla bekleniyor.

Osimhen'in Sakatlık Durumu

Osimhen, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlık yaşadı ve müsabakanın ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Yapılan tıbbi değerlendirmelerde, sol arka adalesinde orta düzeyde bir zorlanma ve kanama tespit edildi. Bu nedenle, Osimhen geçtiğimiz günlerde oynanan Union Saint-Gilloise karşılaşmasında da forma giyemedi. Şimdi gözler, 30 Ekim'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Fenerbahçe Maçında Oynama İhtimali

Victor Osimhen'in Fenerbahçe maçında oynamak istediği ve antrenmanlarda kendisini denemek için çaba gösterdiği öğrenildi. Ancak, genel görüş, Osimhen'in maç kadrosunda yer almasının muhtemel olduğu, fakat ilk 11'de başlamasının zor olacağı yönünde. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe derbisi için 6 günlük bir süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus'u derbiye yetiştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Osimhen'in durumu, Galatasaray taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Derbideki performansı, hem bireysel kariyeri hem de takımın başarısı açısından kritik bir öneme sahip. Fenerbahçe ile oynanacak olan bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir rekabet ve prestij mücadelesi anlamını taşıyor.

Bakan Bolat Duyurdu: Hizmet İhracatı 121 Milyar Doları Aşacak
Bakan Bolat Duyurdu: Hizmet İhracatı 121 Milyar Doları Aşacak
#Ekonomi / 27 Kasım 2025
Ağaç A.Ş.'de Usulsüz İhale İddiası: Berna Sukas’a Araç Desteği
Ağaç A.Ş.'de Usulsüz İhale İddiası: Berna Sukas’a Araç Desteği
#Gündem / 27 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Tim Jabol Folcarelli: Trabzonspor ile Tarihe Geçmek İstiyorum
Tim Jabol Folcarelli: Trabzonspor ile Tarihe Geçmek İstiyorum
Spor
Fenerbahçe - Galatasaray Derbi Biletleri Hakkında Bilgiler
Fenerbahçe - Galatasaray Derbi Biletleri Hakkında Bilgiler
Can Ateş Kimdir? Yaşı ve Kariyeri Hakkında Detaylar
Can Ateş Kimdir? Yaşı ve Kariyeri Hakkında Detaylar
Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anıldığı Elif Buse Doğan’dan Özel Hayat İtirafı
Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anıldığı Elif Buse Doğan’dan Özel Hayat İtirafı
PlayStation Plus Aralık 2025 Oyunları Belli Oldu: Değeri 6 Bin TL’yi Aşıyor
PlayStation Plus Aralık 2025 Oyunları Belli Oldu: Değeri 6 Bin TL’yi Aşıyor
Konut Piyasasında Küçük Dairelere Talep Artıyor
Konut Piyasasında Küçük Dairelere Talep Artıyor
Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 Milyon 314 Bin Başvuru
Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 Milyon 314 Bin Başvuru
Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Tarih ve Detaylar
Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Tarih ve Detaylar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft