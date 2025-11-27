Bakan Bolat Duyurdu: Hizmet İhracatı 121 Milyar Doları Aşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hizmet sektöründeki büyüme ve ihracat potansiyeli hakkında önemli bilgiler paylaştı. "Hizmet İhracatının Şampiyonları" töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl hizmet ihracatının 121 milyar doları geçeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin yaklaşık 62 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası elde edeceğini vurguladı. Bu veriler, Türkiye'nin hizmetler sektöründeki başarılarını ve küresel pazardaki rekabet gücünü gözler önüne seriyor.

Hizmet Sektöründeki İstihdam ve Ekonomik Hedefler

Bakan Bolat, hizmetler sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, istihdam sayısının 21 milyona ulaştığını ifade etti. 2025 yılı için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirterek, "Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 17 bin dolara ulaşacak ve 2025 yılı, üretim ve istihdam açısından dengeli bir büyüme gösterecek.

Finansman Maliyetleri ve Cari Denge

Bakan Bolat, finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüşle birlikte 2025 ortalarından itibaren azalacağını öngördüğünü belirtti. Bu durumun, cari işlemler dengesinde iyileşmelere yol açacağını ifade eden Bolat, 2024 yılını 10,5 milyar dolarlık cari açıkla kapatan Türkiye'nin, bu yıl 21-22 milyar dolarlık bir cari açığı tolere edilebilir bir düzey olarak değerlendirdi.

Hizmet İhracatçıları Birliği'nin Başarısı

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında 117 milyar 189 milyon dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlattı. Avdagiç, Türk markalarının global pazarda güven sembolüne dönüştüğünü belirtti. HİB üyeleri olarak, 61 milyar 369 milyon dolarlık cari fazlayla Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağladıklarını ifade etti. Avdagiç, "Bu başarı, sadece rakamlardan ibaret değil; arkasında yüz binlerce çalışan ve güçlü bir inanç var," dedi.

Sektörlerin Küresel Rekabetteki Yeri

Türk hizmet sektörünün turizm, taşımacılık, bilişim, sağlık, eğitim ve inşaat gibi birçok alanda dünya çapında bir güven sembolü haline geldiğini belirten Avdagiç, HİB'in tüm ihracatçı üyeleriyle birlikte sektörü daha da güçlendirmek için durmaksızın çalıştığını ifade etti. Bu çabaların, Türkiye'nin küresel pazardaki iddiasını artırdığına dikkat çekti.

Bakan Bolat ve Avdagiç'in açıklamaları, Türkiye'nin hizmetler sektöründeki büyüme potansiyelinin ve ihracat başarısının, ülke ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor. Hizmet ihracatının artışıyla birlikte, Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki gelişmeler de dikkat çekiyor. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.