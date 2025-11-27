Dolar
Yeni Yılda Evlenecek ve Çocuk Sahibi Olacaklara Müjde: Devletten 250 Bin TL Kredi ve 11.500 TL Aylık Destek!

Yeni Yılda Evlenecek ve Çocuk Sahibi Olacaklara Müjde: Devletten 250 Bin TL Kredi ve 11.500 TL Aylık Destek!

2026 itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu evlilik ve çocuk destekleri artırılıyor. Evlenecek genç çiftlere 250 bin TL faizsiz kredi, çocuk sahibi ailelere ise her ay 11.500 TL’ye varan ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yeni Yılda Evlenecek ve Çocuk Sahibi Olacaklara Müjde: Devletten 250 Bin TL Kredi ve 11.500 TL Aylık Destek!
Okunma Süresi: 2 dk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılında evlenecek ve çocuk sahibi olacak vatandaşlar için büyük bir destek paketi duyurdu. “Aile Yılı” kapsamında başlatılan bu yeni uygulamalarla evlilik ve doğum destekleri hem genişletildi hem de artırıldı. Özellikle genç çiftleri teşvik etmeyi amaçlayan bu destekler, ekonomik açıdan aile kurmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Evlilik Desteği 250 Bin TL'ye Yükseltildi

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında daha önce verilen 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi, yeni yılda artırılıyor.

Başvuru tarihinde eşlerden her ikisi de 18-25 yaş aralığındaysa destek miktarı 250.000 TL olacak.

Eşlerden biri 26-29 yaş aralığındaysa kredi 200.000 TL olarak uygulanacak.

Bu kredi, evlilik sonrası 2 yıl geri ödemesiz olacak. Ardından 4 yıl boyunca faizsiz şekilde aylık taksitlerle ödenecek. Ayrıca çocuk sahibi olan çiftler, her çocuk için borçlarını 12 ay erteleyebilecek.

Çocuk Parası 11.500 TL’ye Ulaştı

Yeni doğan çocuklar için de önemli destekler açıklandı:

İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için 60 ay boyunca ayda 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki her çocuk için ise 60 ay boyunca ayda 5.000 TL ödeme yapılacak.
Bu kapsamda 4 çocuk sahibi bir ailenin alacağı toplam aylık destek 11.500 TL’yi bulacak.

Geniş Kapsam, Kolay Başvuru

Evlilik desteğinden yararlanmak isteyen gençler, e-Devlet sistemi üzerinden ön başvuru yapabilecek. Gelir sınırı ise artırılarak, hane halkı toplam geliri asgari ücretin 2,5 katına kadar olan aileler bu desteklerden yararlanabilecek.

Destekler Kimleri Kapsıyor?

18-29 yaş arası genç çiftler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve gelir kriterini karşılayan bireyler

Evlilik tarihini 1 Ekim 2025 sonrası olarak bildiren başvurular

Doğum destekleri için çocuk sahibi olan tüm aileler

Yeni uygulamayla birlikte devletin aile kurumunu güçlendirme ve doğum oranlarını artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış oluyor.

