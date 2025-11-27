Dolar
Haberin Gündemi Genel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS’siz Personel Alımı Başladı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS’siz Personel Alımı Başladı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan KPSS’siz kamu personeli alımı! Temizlik görevlisi, eğitici ve hizmet personeli kadrolarına başvurular başladı. İŞKUR’dan hemen başvuru yapabilirsiniz.

Yayınlanma
14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS’siz Personel Alımı Başladı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları
Okunma Süresi: 2 dk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı sonuna yaklaşırken KPSS şartı aranmadan farklı kadrolarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, eğitici ve hizmet elemanı pozisyonlarında personel alımları için başvurular resmen başladı. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online olarak yapabiliyor.

KPSS ŞARTI YOK!

Bu ilanlar, özellikle KPSS puanı olmayan ancak kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. SYDV’lerin çeşitli il ve ilçelerinde açılan kadrolara başvuru yapmak için sadece genel başvuru koşullarını sağlamak yeterli olacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Adayların başvuru yapabilmesi için şu koşulları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Adli sicili temiz olmak: Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla ceza almamış olmak (bazı suçlar affa uğramış olsa bile kapsam dışında kalır),

Askerlik durumu uygun olmak: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak,

Görevini yapmaya engel akıl ya da beden hastalığı bulunmamak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Başvuru yapılabilecek pozisyonlar ise şöyle:

Hizmetçi (Temizlik Personeli)

Eğitici (Çocuk ya da yaşlı bakımı, meslek eğitimi vb. alanlarda görevlendirilecek personel)

Hizmet Elemanı (Destek personeli)

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, bulundukları ya da görev almak istedikleri ildeki SYDV ilanlarını İŞKUR üzerinden görüntüleyebilir ve başvurularını online sistem aracılığıyla gerçekleştirebilir. İlana özel başvuru sayfaları üzerinden CV yükleme ve form doldurma adımlarıyla başvuru süreci tamamlanabiliyor.

İŞKUR Üzerinden Başvuru Yapabileceğiniz Bazı İller:

Babaeski (Kırklareli) SYDV – Başvuru için tıklayın

Konya Meram SYDV – Başvuru için tıklayın

Samsun Canik SYDV – Başvuru için tıklayın

Erzurum Palandöken SYDV – (Temizlik Görevlisi) Başvuru için tıklayın

Çorum Laçin SYDV – Başvuru için tıklayın

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜRECİ

Her ilanın başvuru tarihleri farklılık gösterebilir. Genellikle başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 5-10 gün arasında değişiyor. Adayların ilan detaylarını dikkatle inceleyerek son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

#2025 Memur Alımları
#Temizlik Görevlisi Alımı
#Aile Bakanlığı Personel Alımı
#Kpss'siz Memur Alımı
#İşkur İlanları
#Sydv Personel Alımı
#Kamu Personel İlanları
#Sosyal Hizmetler Alımı
