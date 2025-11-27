Motorine 2 TL’den Fazla İndirim! Benzin de Ucuzluyor: İşte Yeni Fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim yapılacak. Benzin ve motorin kullanan sürücülerin yakından takip ettiği bu gelişme, pompaya yansıyacak fiyatlarla araç sahiplerine nefes aldıracak.

İndirim Tutarları Ne Kadar?

Benzin: 73 kuruş

Motorin: 2,11 TL

Yapılan indirimin ardından araç sahipleri benzin ve motorini daha düşük fiyatla alabilecek. İşte güncel fiyatlar ve indirimin ardından oluşacak yeni rakamlar:

Güncel ve İndirimli Akaryakıt Fiyatları

Şehir Ürün Mevcut Fiyat (₺/Litre) Yeni Fiyat (₺/Litre) İstanbul Benzin 55,07 54,34 Motorin 57,12 55,01 Ankara Benzin 55,93 55,20 Motorin 58,15 56,04 İzmir Benzin 56,27 55,54 Motorin 58,49 56,38

Not: Fiyatlar şehirler, ilçeler ve bayi konumuna göre küçük değişiklikler gösterebilir.

Neden İndirim Yapıldı?

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına göre belirleniyor. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik, bu indirimin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Araç Sahipleri İçin Kritik Uyarı

İndirim 25 Kasım 2025 gece yarısından itibaren geçerli olacak. Yani 24 Kasım’ı 25 Kasım’a bağlayan gece saat 00.00’dan itibaren yeni fiyatlar pompaya yansıyacak. Bu nedenle dolum yapmayı düşünen sürücülerin birkaç saat beklemesi avantajlı olabilir.