Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman Yapılacak? İşte İOKBS Tarihi ve Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere burs sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2026 tarihini takvime aldı.

Sınav tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçlarının Mayıs 2026'da ilan edilmesi bekleniyor. Net tarih, başvuru kılavuzu ile duyurulacak.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

2026 İOKBS başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak başvuruların her yıl olduğu gibi ocak–şubat aylarında alınması ve MEB tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile duyurulması bekleniyor.

Başvuruların yapılacağı platformlar:

meb.gov.tr

e-okul.meb.gov.tr

Okul müdürlükleri

Sınav Kimler İçin?

Sınava şu sınıf seviyesindeki öğrenciler başvurabilecek:

İlköğretim: 5, 6, 7 ve 8. sınıflar

Ortaöğretim: Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar

Sınav İçeriği ve Süresi

Soru sayısı: 100

Süre: 120 dakika

Dersler: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce (sınıfa göre değişiklik gösterebilir)

İOKBS Başvuru Şartları (2026)

1. Öğrenim Durumu:

Resmî ya da özel okullarda okuyan uygun sınıf düzeyindeki öğrenciler başvurabilir.

2. Vatandaşlık:

Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak.

3. Disiplin Cezası:

Sınav yılı içinde okul değiştirme (ağır disiplin) cezası almamış olmak.

4. Gelir Durumu (En Önemli Şart):

Ailenin 2025 yılı yıllık gelirinden fert başına düşen miktarın, MEB tarafından belirlenecek sınırı aşmaması gerekir.

Bu gelir limiti, memur maaş katsayısına göre her yıl güncellenir ve kılavuzla açıklanır.

Sınavın Önemi

İOKBS ile başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler, eğitim hayatları boyunca devlet bursu alabiliyor. Bu burs, öğrencinin eğitimini desteklemekte ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmektedir.