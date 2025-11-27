27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 27 Kasım 2025 tarihli 142. hafta çekilişi yapıldı. Saat 21.30’da canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli oldu.
Kazandıran numaralar:
5 - 7 - 8 - 28 - 47 - 58
Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 139.265.156,42 TL’lik dev ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
Kategorilere Göre Kazanan Sayıları ve Ödüller:
|Kategori
|Kazanan Kişi Sayısı
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|6 Bilen
|Devretti
|139.265.156,42 TL
|5 Bilen
|26 kişi
|96.145,75 TL
|4 Bilen
|1.169 kişi
|3.326,40 TL
|3 Bilen
|28.694 kişi
|164,55 TL
|2 Bilen
|261.242 kişi
|19,11 TL
Bir Sonraki Süper Loto Ne Zaman?
Dev ikramiye, bir sonraki çekilişe kaldı. Yeni çekiliş tarihi:
30 Kasım 2025 Cuma
Saat 21:30
Canlı takip ve sonuçlar: millipiyangoonline.com