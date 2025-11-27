Dolar
Haberin Gündemi Genel 27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!

27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!

27 Kasım 2025 Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 6 bilen çıkmadığı için devretti. 139 milyon lirayı aşan dev ikramiye şimdi bir sonraki çekilişe kaldı. İşte kazandıran numaralar ve kazanan sayısı…

Yayınlanma
14
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 27 Kasım 2025 tarihli 142. hafta çekilişi yapıldı. Saat 21.30’da canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli oldu.

Kazandıran numaralar:
5 - 7 - 8 - 28 - 47 - 58

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 139.265.156,42 TL’lik dev ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Kategorilere Göre Kazanan Sayıları ve Ödüller:

KategoriKazanan Kişi SayısıKişi Başına Düşen İkramiye
6 BilenDevretti139.265.156,42 TL
5 Bilen26 kişi96.145,75 TL
4 Bilen1.169 kişi3.326,40 TL
3 Bilen28.694 kişi164,55 TL
2 Bilen261.242 kişi19,11 TL

Bir Sonraki Süper Loto Ne Zaman?
Dev ikramiye, bir sonraki çekilişe kaldı. Yeni çekiliş tarihi:
30 Kasım 2025 Cuma
Saat 21:30
Canlı takip ve sonuçlar: millipiyangoonline.com

#Büyük İkramiye Devretti
#Şans Oyunu Sonuçları
#Süper Loto
#27 Kasım Loto Sonuçları
#Süper Loto Kazandıran Numaralar
#30 Kasım Loto Çekilişi
#Milli Piyango Online
#Süper Loto Canlı Sonuç
#Dev İkramiye Ne Kadar
#Süper Loto Bilet Al
