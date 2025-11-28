Mehmet Ali Ağca Kimdir? Papa Suikastı Olayı Hakkında Bilgiler

Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran Mehmet Ali Ağca, 1970'ler ve 1980'lerdeki siyasi çatışmaların gölgesinde şekillenen hayatıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir figür haline gelmiştir. Abdi İpekçi suikastı ve Papa II. Ioannes Paulus'a yönelik saldırı girişimi ile gündeme gelen Ağca’nın hayatı, pek çok karanlık soru işareti ile doludur. Peki, Mehmet Ali Ağca kimdir? Hangi olaylarla anılmaktadır? Detaylar haberimizde.

Mehmet Ali Ağca Kimdir?

Mehmet Ali Ağca, 9 Ocak 1958 tarihinde Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarının önemli bir kısmını Malatya’da geçiren Ağca, daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim hayatına devam etmiştir. Bu dönemde, Türkiye'nin siyasi atmosferinden etkilenen Ağca, çeşitli ideolojik gruplarla temas kurarak siyasi faaliyetlerde bulunmuştur.

Mehmet Ali Ağca Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca, 9 Ocak 1958 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 67 yaşına girecektir. Uzun bir süre cezaevinde kalan Ağca, özellikle 2010'lu yıllarda medyaya yaptığı açıklamalar, kitap çalışmaları ve tartışmalı söylemleriyle sık sık gündemde kalmayı başarmıştır.

Mehmet Ali Ağca Nereli?

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde doğan Ağca, Anadolu'nun küçük bir köyünden çıkarak uluslararası alanda tanınan bir figür haline gelmiştir. Bu durum, Türkiye'nin siyasi tarihindeki en ilginç hikayelerden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Mehmet Ali Ağca Kimi Öldürdü?

Ağca'nın adının sıkça anılmasına neden olan olay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin 1 Şubat 1979 tarihinde öldürülmesidir. Olayın ardından yaklaşık beş ay sonra, 25 Haziran 1979'da yakalanan Ağca, suikastın tetikçisi olarak tutuklanmıştır. Soruşturma sürecinde, İpekçi'nin uluslararası silah kaçakçılığı konusundaki araştırmalarının suikastla bağlantılı olabileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmiş, ancak bu iddialar kesinlik kazanmamıştır. İpekçi suikastı, Türkiye basın tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak değerlendirilmektedir. Ağca, tutuklu bulunduğu Maltepe Askerî Cezaevi'nden 23 Kasım 1979'da, Abdullah Çatlı'nın da aralarında bulunduğu bir grup tarafından kaçırılmış ve bu olay, onu daha tartışmalı bir figür haline getirmiştir.

Mehmet Ali Ağca Papa Suikastı Olayı Nedir?

Ağca'nın uluslararası alanda tanınmasına neden olan bir diğer önemli olay ise, 13 Mayıs 1981 tarihinde Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda Papa II. Ioannes Paulus’a yönelik gerçekleştirdiği suikast girişimidir. Ağca’nın silahlı saldırısı sonucunda Papa ağır yaralanmış ancak saldırıdan kurtulmayı başarmıştır. Bu olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve Ağca'nın adı bir kez daha uluslararası basında geniş bir şekilde yer bulmuştur.