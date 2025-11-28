Dolar
42,4892 %0.12
Euro
49,2295 %-0.18
Gram Altın
5.743,52 % 1,20
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Kırmızı Et ve Tereyağı Fiyatları İstanbul ve Ankara'da Yıl Sonuna Kadar Sabitlendi

Kırmızı Et ve Tereyağı Fiyatları İstanbul ve Ankara'da Yıl Sonuna Kadar Sabitlendi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kırmızı Et ve Tereyağı Fiyatları İstanbul ve Ankara'da Yıl Sonuna Kadar Sabitlendi
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul ve Ankara'daki yerel marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleneceği bildirildi. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, bu kararın tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına yönelik bir destek sağlamak amacıyla alındığını açıkladı. Peki, sabitlenen fiyatlar ne kadar olacak ve hangi marketlerde geçerli olacak? İşte detaylar.

Kırmızı Et Fiyatları Ne Olacak?

Güzeldere, İstanbul genelindeki üye marketler aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı satışının gerçekleştirileceğini belirtti. Bu fiyatların, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sabitlendiği vurgulandı. Ayrıca, tereyağının fiyatı da 384 lira olarak belirlendi ve bu fiyat yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Hangi Marketlerde Geçerli Olacak?

Sabitlenen fiyatlar, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler için geçerli olacak. İstanbul'da, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri bu kampanya kapsamında yer alıyor.

Ankara'daki Uygulama ve Fiyatlar

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, benzer bir uygulamanın Ankara'da da hayata geçirildiğini duyurdu. Gülhan, artan maliyetlere rağmen kırmızı etin ulaşılabilir fiyatlarla sunulması için gerekli adımları attıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar sabitlenen fiyatlar, dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira ve tereyağı 384 lira olarak belirlendi. Gülhan, bu fiyatların sağlanmasında tedarik zincirinde herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Gülhan, ayrıca, kampanya dahilindeki üye marketler hakkında bilgilerin sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak güncelleneceğini belirtti. Ankara Perakendeciler Derneği olarak, tüketicilerin bütçelerini korumayı öncelikli hedefleri arasında konumlandırdıklarını vurguladı. Bu bağlamda yürütülen çalışmaların kesintisiz süreceği ifade edildi.

#Ankara
#Et Fiyatları
#Fiyat
#İstanbul
#Kırmızı Et
#Sabitleme
#Perder
#Tereyağı
Bakan Uraloğlu: İnternetteki Zararlı İçeriklere Karşı Güçlü Denetim Mekanizmaları Oluşturacağız
Bakan Uraloğlu: İnternetteki Zararlı İçeriklere Karşı Güçlü Denetim Mekanizmaları Oluşturacağız
#Gündem / 28 Kasım 2025
Durul Bazan Kimdir? Arka Sokaklar’da Adem Ağa Karakterinin Gerçek Yüzü
Durul Bazan Kimdir? Arka Sokaklar’da Adem Ağa Karakterinin Gerçek Yüzü
#Gündem / 28 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Bakan Bolat Duyurdu: Hizmet İhracatı 121 Milyar Doları Aşacak
Bakan Bolat Duyurdu: Hizmet İhracatı 121 Milyar Doları Aşacak
Ekonomi
Konut Piyasasında Küçük Dairelere Talep Artıyor
Konut Piyasasında Küçük Dairelere Talep Artıyor
Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var
Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var
Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı
Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı
TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler
TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler
Mehmet Ali Ağca Kimdir? Papa Suikastı Olayı Hakkında Bilgiler
Mehmet Ali Ağca Kimdir? Papa Suikastı Olayı Hakkında Bilgiler
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm Detayları
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm Detayları
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft