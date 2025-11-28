Kırmızı Et ve Tereyağı Fiyatları İstanbul ve Ankara'da Yıl Sonuna Kadar Sabitlendi

İstanbul ve Ankara'daki yerel marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleneceği bildirildi. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, bu kararın tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına yönelik bir destek sağlamak amacıyla alındığını açıkladı. Peki, sabitlenen fiyatlar ne kadar olacak ve hangi marketlerde geçerli olacak? İşte detaylar.

Kırmızı Et Fiyatları Ne Olacak?

Güzeldere, İstanbul genelindeki üye marketler aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı satışının gerçekleştirileceğini belirtti. Bu fiyatların, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sabitlendiği vurgulandı. Ayrıca, tereyağının fiyatı da 384 lira olarak belirlendi ve bu fiyat yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Hangi Marketlerde Geçerli Olacak?

Sabitlenen fiyatlar, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler için geçerli olacak. İstanbul'da, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri bu kampanya kapsamında yer alıyor.

Ankara'daki Uygulama ve Fiyatlar

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, benzer bir uygulamanın Ankara'da da hayata geçirildiğini duyurdu. Gülhan, artan maliyetlere rağmen kırmızı etin ulaşılabilir fiyatlarla sunulması için gerekli adımları attıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar sabitlenen fiyatlar, dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira ve tereyağı 384 lira olarak belirlendi. Gülhan, bu fiyatların sağlanmasında tedarik zincirinde herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Gülhan, ayrıca, kampanya dahilindeki üye marketler hakkında bilgilerin sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak güncelleneceğini belirtti. Ankara Perakendeciler Derneği olarak, tüketicilerin bütçelerini korumayı öncelikli hedefleri arasında konumlandırdıklarını vurguladı. Bu bağlamda yürütülen çalışmaların kesintisiz süreceği ifade edildi.