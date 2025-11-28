Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var

Ünlü sanatçı Sıla, yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel"i müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının sözleri Sıla'ya, bestesi ise Sıla ve Efe Bahadır'a ait. Cenk Erdoğan'ın düzenlemesini üstlendiği "Evvel Ezel" için çekilen klibin yönetmenliğini ise Aslı Çeliker gerçekleştirdi. Şarkının lansman gecesinde sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte yer alan Sıla, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve heyecanını şu sözlerle ifade etti: "Saat geldi, teker vurdu. Kalbim heyecandan göğsümden çıkacak gibi..."

Sıla'nın yeni albümü "Kafa Yüksek Kalp Kırık", toplamda dokuz parçadan oluşuyor ve yeni yılın ilk aylarında dinleyicilerle tamamen paylaşılması planlanıyor. Albümde "Cayır Cayır", "Evvel Ezel", "Ağırbaşlı Serseri", "Kötü Kötü", "Hayran", "Tanıdık Biri", "İzmir", "Neon Hayatlar" ve "9 Canlı" gibi eserler yer alıyor. Cenk Erdoğan'ın süpervizörlüğünü üstlendiği bu projede, Sıla'nın uzun zamandır beklediği parçaların hayranlarıyla buluşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Gazetecilerin, Sıla'yı yeni neslin Sezen Aksu'su olarak nitelendirmesi üzerine sanatçı, "Hiç kimse öyle şeyler söylesin istemem. Sezen Aksu bir tane, baş tacımız. Onun açtığı yol hepimiz için çok kıymetli. İnşallah onun kadar çalışkan, üretken ve verimli olabiliriz." ifadelerini kullandı. Sıla, sevgilisi İlker Kaleli’nin albüme olan katkısı hakkında ise "Olmaz mı? Her zaman var. Bir kere beni iyileştirici katkısı var. Ayrıca bir iki şarkıda yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var." dedi.

İlker Kaleli de, müzik kariyerine destek vermenin yanı sıra kendi besteleri üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Biraz hasta olduğunu ifade eden Kaleli, projelerle ilgili görüşmeler yaptığını aktardı. Ekranlara dönüşüyle ilgili sorulan bir soruya ise, "İçime sinen bir iş olursa dönerim." şeklinde yanıt verdi. 2025 yılını hızlı geçmiş bir yıl olarak değerlendiren Kaleli, yeni yıldan umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.