Dolar
42,5154 %0.18
Euro
49,2542 %-0.13
Gram Altın
5.695,38 % 0,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var

Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sıla: Albümde İlker ile yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü sanatçı Sıla, yeni albümünün ilk şarkısı "Evvel Ezel"i müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının sözleri Sıla'ya, bestesi ise Sıla ve Efe Bahadır'a ait. Cenk Erdoğan'ın düzenlemesini üstlendiği "Evvel Ezel" için çekilen klibin yönetmenliğini ise Aslı Çeliker gerçekleştirdi. Şarkının lansman gecesinde sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte yer alan Sıla, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve heyecanını şu sözlerle ifade etti: "Saat geldi, teker vurdu. Kalbim heyecandan göğsümden çıkacak gibi..."

Sıla'nın yeni albümü "Kafa Yüksek Kalp Kırık", toplamda dokuz parçadan oluşuyor ve yeni yılın ilk aylarında dinleyicilerle tamamen paylaşılması planlanıyor. Albümde "Cayır Cayır", "Evvel Ezel", "Ağırbaşlı Serseri", "Kötü Kötü", "Hayran", "Tanıdık Biri", "İzmir", "Neon Hayatlar" ve "9 Canlı" gibi eserler yer alıyor. Cenk Erdoğan'ın süpervizörlüğünü üstlendiği bu projede, Sıla'nın uzun zamandır beklediği parçaların hayranlarıyla buluşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Gazetecilerin, Sıla'yı yeni neslin Sezen Aksu'su olarak nitelendirmesi üzerine sanatçı, "Hiç kimse öyle şeyler söylesin istemem. Sezen Aksu bir tane, baş tacımız. Onun açtığı yol hepimiz için çok kıymetli. İnşallah onun kadar çalışkan, üretken ve verimli olabiliriz." ifadelerini kullandı. Sıla, sevgilisi İlker Kaleli’nin albüme olan katkısı hakkında ise "Olmaz mı? Her zaman var. Bir kere beni iyileştirici katkısı var. Ayrıca bir iki şarkıda yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var." dedi.

İlker Kaleli de, müzik kariyerine destek vermenin yanı sıra kendi besteleri üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Biraz hasta olduğunu ifade eden Kaleli, projelerle ilgili görüşmeler yaptığını aktardı. Ekranlara dönüşüyle ilgili sorulan bir soruya ise, "İçime sinen bir iş olursa dönerim." şeklinde yanıt verdi. 2025 yılını hızlı geçmiş bir yıl olarak değerlendiren Kaleli, yeni yıldan umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

#İlker Kaleli
#Sıla
#Evvel Ezel
Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı
Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı
#Gündem / 28 Kasım 2025
TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler
TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler
#Gündem / 28 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Zihni Göktay'ın Huzurevi Yaşamı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Zihni Göktay'ın Huzurevi Yaşamı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Magazin
Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anıldığı Elif Buse Doğan’dan Özel Hayat İtirafı
Ebru Gündeş’in Eski Eşiyle Anıldığı Elif Buse Doğan’dan Özel Hayat İtirafı
Mehmet Ali Ağca Kimdir? Papa Suikastı Olayı Hakkında Bilgiler
Mehmet Ali Ağca Kimdir? Papa Suikastı Olayı Hakkında Bilgiler
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm Detayları
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm Detayları
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman Yapılacak? İşte İOKBS Tarihi ve Şartları
Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman Yapılacak? İşte İOKBS Tarihi ve Şartları
Yeni Yılda Evlenecek ve Çocuk Sahibi Olacaklara Müjde: Devletten 250 Bin TL Kredi ve 11.500 TL Aylık Destek!
Yeni Yılda Evlenecek ve Çocuk Sahibi Olacaklara Müjde: Devletten 250 Bin TL Kredi ve 11.500 TL Aylık Destek!
Motorine 2 TL’den Fazla İndirim! Benzin de Ucuzluyor: İşte Yeni Fiyatlar
Motorine 2 TL’den Fazla İndirim! Benzin de Ucuzluyor: İşte Yeni Fiyatlar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft