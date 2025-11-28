Dolar
42,5154 %0.18
Euro
49,2542 %-0.13
Gram Altın
5.695,38 % 0,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı

Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğini belirtti. Doğum yardımı, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor.

2025 Aile Yılı Kapsamında Güncellenen Destekler

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini hatırlattı. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuğa 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verileceği bilgisi verildi. Aile Yılı kapsamında, doğum yardımları gibi desteklerin aileleri güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Göktaş, bu yardımların sürdürülebilir bir şekilde sağlanacağını ifade etti.

Ödemeler ve Başvuru Süreci

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara aktarıldığını belirtti. Ödemelerin, çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Aileler, doğum yardımı için başvurularını e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuruları onaylanan aileler, doğum yardımlarının yatırıldığına dair bilgilere de aynı mobil uygulama aracılığıyla erişim sağlayabiliyor.

Bakan Göktaş, aile olmayı teşvik eden politikaların önemine vurgu yaparak, "Bakanlık olarak sağlıklı ve bilinçli aileleri desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin tüm ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Bu desteklerin, ailelerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar olduğunu söylemek mümkün.

#Doğum Ödeme
TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler
TOKİ Kura Çekimi ve Sonuçları: Detaylar ve Tarihler
#Gündem / 28 Kasım 2025
Mehmet Ali Ağca Kimdir? Papa Suikastı Olayı Hakkında Bilgiler
Mehmet Ali Ağca Kimdir? Papa Suikastı Olayı Hakkında Bilgiler
#Gündem / 28 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm Detayları
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm Detayları
Gündem
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı mı?
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı mı?
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
27 Kasım Süper Loto Sonuçları Açıklandı!
Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman Yapılacak? İşte İOKBS Tarihi ve Şartları
Bursluluk Sınavı 2026 Ne Zaman Yapılacak? İşte İOKBS Tarihi ve Şartları
Yeni Yılda Evlenecek ve Çocuk Sahibi Olacaklara Müjde: Devletten 250 Bin TL Kredi ve 11.500 TL Aylık Destek!
Yeni Yılda Evlenecek ve Çocuk Sahibi Olacaklara Müjde: Devletten 250 Bin TL Kredi ve 11.500 TL Aylık Destek!
Motorine 2 TL’den Fazla İndirim! Benzin de Ucuzluyor: İşte Yeni Fiyatlar
Motorine 2 TL’den Fazla İndirim! Benzin de Ucuzluyor: İşte Yeni Fiyatlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS’siz Personel Alımı Başladı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS’siz Personel Alımı Başladı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları
Papa XIV. Leo Türkiye Ziyaretiyle Tarihe Geçti: Ankara'da Yoğun Diplomatik Trafik, İznik Konsili Vurgusu
Papa XIV. Leo Türkiye Ziyaretiyle Tarihe Geçti: Ankara'da Yoğun Diplomatik Trafik, İznik Konsili Vurgusu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft