Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğini belirtti. Doğum yardımı, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor.

2025 Aile Yılı Kapsamında Güncellenen Destekler

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini hatırlattı. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuğa 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verileceği bilgisi verildi. Aile Yılı kapsamında, doğum yardımları gibi desteklerin aileleri güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Göktaş, bu yardımların sürdürülebilir bir şekilde sağlanacağını ifade etti.

Ödemeler ve Başvuru Süreci

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara aktarıldığını belirtti. Ödemelerin, çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Aileler, doğum yardımı için başvurularını e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuruları onaylanan aileler, doğum yardımlarının yatırıldığına dair bilgilere de aynı mobil uygulama aracılığıyla erişim sağlayabiliyor.

Bakan Göktaş, aile olmayı teşvik eden politikaların önemine vurgu yaparak, "Bakanlık olarak sağlıklı ve bilinçli aileleri desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin tüm ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Bu desteklerin, ailelerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar olduğunu söylemek mümkün.