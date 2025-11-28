Bakan Uraloğlu: İnternetteki Zararlı İçeriklere Karşı Güçlü Denetim Mekanizmaları Oluşturacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların dijital güvenliği konusunda kritik adımlar atılacağını duyurdu. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile yaptığı toplantıda, dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması ve çevrim içi güvenliğin artırılması konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dijital Güvenlik İçin Yapılan İstişareler

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun başkanlık ettiği heyetle katıldı. Toplantıya ayrıca, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti İstanbul milletvekilleri Suat Pamukçu ile Adem Yıldırım da yer aldı. Toplantıda, dijital dünyada çocukları korumaya yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

Çocukları Koruma Sorumluluğu

Toplantıda değerlendirilen konular arasında dijital okuryazarlık, erişim kısıtlamaları ve çevrim içi güvenlik yer aldı. Bakan Uraloğlu, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditleri önlemenin en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti. Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının, gençler için hem fırsatlar hem de ciddi riskler taşıdığını belirten Uraloğlu, siber zorbalık ve çevrim içi taciz gibi sorunların gençleri etkileyen başlıca tehlikeler arasında bulunduğunu vurguladı.

Gelecek İçin Hedefler

Bakan Uraloğlu, çocuk ve gençlerin dijital dünyanın risklerinden korunması için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya platformlarında yaş sınırlamaları gibi düzenlemelerin yanı sıra, gençlerin dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli bir şekilde yer alabilmeleri için yapılması gerekenleri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti. Uraloğlu, "Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, çocukların sosyal medya kullanımı için ebeveyn onayı ve denetiminin sağlanmasının önemine de vurgu yaptı.

Bu girişimler, çocukların çevrim içi ortamda güvenliğini sağlamak amacıyla atılan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Uraloğlu'nun açıklamaları, dijital dünyanın getirdiği zorluklarla mücadele etme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.