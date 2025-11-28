CZN Burak ve Babası Hakkında Verilen Davada Beraat Kararı

Sosyal medya platformlarında paylaştığı yemek videolarıyla dikkat çeken CZN Burak, gerçek adıyla Muhammed Burak Özdemir, ve babası İsmail Özdemir'in, 'kentsel sit alanı' içerisinde izinsiz inşaat yaptıkları iddialarıyla yargılandıkları davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Dava Süreci ve Mahkeme Kararı

Mahkeme, duruşma sonucunda sanıklar Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla ilgili yasal unsurların oluşmadığına karar vererek, her iki sanığın da beraatine hükmetti. Bu karar, izinsiz inşaat iddialarının kanıtlanamaması nedeniyle verilmiştir.

İddianame ve İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyetinin tespit edilmesi için yapılan incelemelerde, şikayet edilen alana girilemediği ve dışarıdan yapılan gözlemlerde inşaatın hâlâ devam etmekte olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, alanda yapılan çalışmalara ilişkin herhangi bir izin belgesi bulunmadığı vurgulanmıştır. İddianamede, kentsel sit alanı ve korunması gereken kültür varlığı yapısının komşuluğunda yer alan taşınmazda, Kurul izni alınmadan gerçekleştirilen uygulamalara dair suç duyurusu yapıldığı, bunun üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilmiştir.

Hukuki Sonuçlar ve Beklentiler

İddianamede, sanıklar için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ancak mahkeme, tüm bu iddiaların yetersiz olduğunu değerlendirerek, sanıkların beraatine karar verdi. Bu sonuç, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan CZN Burak ve ailesi için bir rahatlama olarak yorumlandı. Davanın sonuçlanması, hem sanıkların hem de kamuoyunun dikkatini çeken bir durum olarak kaydedildi.