Sivasspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yayınlanma
14
Sivasspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Okunma Süresi: 1 dk

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu önemli müsabaka için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen son antrenman, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcılarının yönetiminde yapıldı.

İdman Detayları

Bugünkü idman, sporcuların ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, takımın pas ve top koruma becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise duran toplar üzerinde duruldu. Kırmızı-beyazlı ekibin bu antrenman ile Boluspor karşısında daha etkili bir oyun sergileme hedefi güttüğü gözlemlendi.

Gelecek Antrenman ve Maç Bilgileri

Özbelsan Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarına yarınki antrenman ile devam edecek. Takım, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Boluspor’u konuk edecek. Bu karşılaşma, ligin ikinci yarısına dair önemli bir gösterge olacak ve her iki takım için de kritik bir mücadele niteliği taşımakta.

Takımın oyuncuları, maç öncesi antrenmanlarda gösterdikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Taraftarlar, Boluspor ile oynanacak bu müsabakada takımlarının galibiyetle sahadan ayrılmasını umuyor.

