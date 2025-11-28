Bakan Işıkhan: İşsizlikle Mücadelede Olumlu Tablo Sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ekim ayı işgücü verilerini değerlendirdi. Bakan Işıkhan, işsizlik oranının son 30 aydır tek haneli seviyelerde kaldığını ve istihdamdaki artışın devam ettiğini vurguladı. Bu açıklamalar, hükümetin Orta Vadeli Program ve Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde uyguladığı politikaların etkisini ortaya koyuyor.

İşsizlik Oranı Düşüyor

Bakan Işıkhan, ekim ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye gerilediğini belirtti. İşsizlik oranının aylık bazda 0,1 puan, yıllık bazda ise 0,3 puan düşerek yüzde 8,5 seviyesine ulaştığını aktardı. Bu durum, işgücü piyasasındaki istikrarın sürdüğünü gösteriyor.

İstihdam ve İşgücüne Katılım Artıyor

Hükümetin istihdam politikaları sayesinde, istihdamın 185 bin kişilik bir artışla 32 milyon 772 bin kişi seviyesine ulaştığı bildirildi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,2’ye yükseldi. İş gücü ise 157 bin kişi artışla 35 milyon 804 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılım oranı da 0,2 puanlık bir artışla yüzde 53,8 olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye'nin işgücü pazarında sağlanan gelişmeleri ortaya koymaktadır.

Kadın ve Genç İstihdamında İyileşme

Kadınlarda işsizlik oranı yıllık bazda 0,8 puan azalarak yüzde 11,3 seviyesine geriledi. İş Pozitif gibi istihdam destek programlarının olumlu etkileri sayesinde, kadın istihdam oranı yüzde 32,4’e, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 36,5’e yükseldi. Genç işsizlik oranı da, bir önceki yıla göre 0,8 puan düşerek yüzde 15,6 olarak belirlendi. Bu gelişmeler, gençlerin kariyer süreçlerine verilen desteğin önemini gözler önüne seriyor.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Bakan Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkileri üzerinde durarak, insanı ve emeği merkeze alan politikaların devam edeceğini ifade etti. Daha güçlü bir istihdam yapısının oluşturulması için çalışmaların süreceği vurgulandı. Bu bağlamda, işgücü piyasasında yaşanan değişimlerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan önem taşıdığı belirtiliyor.