Dolar
42,4892 %0.12
Euro
49,2295 %-0.18
Gram Altın
5.743,52 % 1,20
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Tesla'nın Yeni Otonom Minibüsü Robovan Tanıtıldı

Tesla'nın Yeni Otonom Minibüsü Robovan Tanıtıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Tesla'nın Yeni Otonom Minibüsü Robovan Tanıtıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin yeni 20 kişilik otonom minibüsü Robovan'a dair heyecan verici bir bilgi verdi. Musk, kısa bir video ile birlikte "geliyor" ifadesini kullandı. Bu gelişme, Tesla'nın gelecekteki ulaşım çözümleri konusunda yeni bir adım atacağının sinyallerini veriyor.

Robovan'ın Özellikleri

Robovan, ilk kez 2024 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek We, Robot etkinliğinde prototip olarak tanıtılmıştı. Tesla'nın otonom taksi konsepti olan Cybercab ile benzer bir tasarım çizgisine sahip olan bu minibüs, hem yolcu hem de ticari yük taşımaya uygun bir "robotik minibüs" olarak öne çıkıyor. Model, tamamen sürücüsüz çalışma kabiliyeti sunarak geleneksel ulaşım anlayışına meydan okuyor.

Aerodinamik Tasarım ve Kapasite

Tasarımsal olarak dikkat çeken Robovan, adeta bir tren vagonunu anımsatan aerodinamik bir dış yüzeye sahip. Tekerlekleri dışarıdan görünmeyen bu araç, kayar kapıları, metalik gümüş gövdesi ve retro-fütüristik detayları ile dikkat çekiyor. Elon Musk, aracın tanıtımında yaptığı açıklamada, “Gelecek, gelecek gibi görünmeli” diyerek bu aykırı tasarımın Tesla’nın geleceğe yönelik vizyonunu temsil ettiğini vurguladı. Robovan, 20 kişilik kapasitesiyle modüler bir iç mekân düzenine sahip olup, sürücüsüz bir araç olmasının getirdiği avantajlarla iç bölümde direksiyon simidi bulundurmuyor.

Üretim Takvimi ve Fiyat Bilgisi

Henüz fiyat ve seri üretim takvimi hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmamış olsa da, Tesla'nın uzun vadeli hedefleri arasında 2030 yılı itibarıyla yıllık 20 milyon araç üretmek yer alıyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda yeni fabrika projeleriyle ilgili bilgileri ilerleyen zamanlarda açıklamayı planlıyor. Ayrıca, Tesla'nın robotaksi modeli Cybercab'ın 2026-2027 yılları arasında üretime geçmesi bekleniyor.

Robovan'ın tanıtımı, Tesla'nın otonom sürüş teknolojisinde attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geleceğin ulaşım çözümlerinde önemli bir yer edinecek bu minibüs, hem bireysel hem de ticari ihtiyaçlara yönelik esneklik sunmayı amaçlıyor.

#Otomobil
#Otomotiv
Sivasspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sivasspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
#Spor / 28 Kasım 2025
Bakan Işıkhan: İşsizlikle Mücadelede Olumlu Tablo Sürüyor
Bakan Işıkhan: İşsizlikle Mücadelede Olumlu Tablo Sürüyor
#Ekonomi / 28 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Google, Microsoft'a Karşı AB Şikayetini Geri Çekti
Google, Microsoft'a Karşı AB Şikayetini Geri Çekti
Teknoloji
Akıllı Gözlüklerde Mahremiyet Endişesi: Video ve Fotoğraf Çekiminde Güvenlik Sorunları
Akıllı Gözlüklerde Mahremiyet Endişesi: Video ve Fotoğraf Çekiminde Güvenlik Sorunları
Rüveyda Özekin Kimdir? Rüveyda Özekin Kaç Yaşında, Nereli, Ne İş Yapıyor?
Rüveyda Özekin Kimdir? Rüveyda Özekin Kaç Yaşında, Nereli, Ne İş Yapıyor?
2025 Aralık Kira Artış Oranı Hesaplamaları
2025 Aralık Kira Artış Oranı Hesaplamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadele Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadele Vurgusu
CZN Burak ve Babası Hakkında Verilen Davada Beraat Kararı
CZN Burak ve Babası Hakkında Verilen Davada Beraat Kararı
Bakan Bak'tan TMKP Başkanı Aksu'ya Tebrik Mesajı
Bakan Bak'tan TMKP Başkanı Aksu'ya Tebrik Mesajı
Kırmızı Et ve Tereyağı Fiyatları İstanbul ve Ankara'da Yıl Sonuna Kadar Sabitlendi
Kırmızı Et ve Tereyağı Fiyatları İstanbul ve Ankara'da Yıl Sonuna Kadar Sabitlendi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft