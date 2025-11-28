Formula 1 Katar Grand Prix Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Formula 1 sezonunda büyük bir heyecan doruk noktasına ulaştı. 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Katar Grand Prix, sezonun sonundan önceki önemli bir yarış olarak dikkat çekiyor. McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, son dört yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen ile kıyasıya bir rekabet içinde. Bu yarış, şampiyonluk için kritik bir dönüm noktası olabilir. Yarış severler, Katar Grand Prix'sinin detaylarını ve yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Katar Grand Prix Yarış Programı

Formula 1 Katar Grand Prix, 5.4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sprint yarışı 28 Kasım Cuma günü saat 17:00'de (TSİ) başlayacak. Ardından, sıralama turları 29 Kasım Cumartesi günü saat 21:00'de (TSİ) yapılacak. Ana yarış ise 30 Kasım Pazar günü saat 19:00'da (TSİ) başlayacak. Yarışları beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS 4K kanallarından canlı olarak takip etmek mümkün olacak.

Puan Durumu ve Şampiyonluk İhtimalleri

2023 sezonunun sonlarına yaklaşırken pilotlar klasmanında Lando Norris 390 puanla zirvede bulunuyor. Takım arkadaşı Oscar Piastri ve son şampiyon Max Verstappen ise 366 puanla Norris'in hemen arkasında yer alıyor. Norris, Katar GP'de Piastri ve Verstappen'den iki puan daha fazla toplaması durumunda, sezonun son yarışını beklemeden şampiyonluk turu atma fırsatına sahip olacak. Ayrıca, Norris'in sprint yarışını ilk yedi içinde tamamlaması ve ana yarışta da podyumun zirvesine çıkması halinde, Piastri ve Verstappen'in aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edebileceği belirtiliyor.

Norris'in pazar günü yarışı kazanması ve diğer pilotlarla puan eşitliği oluşması durumunda, bu sezon daha fazla etap galibiyeti olduğu için de şampiyonluğa ulaşması mümkün. Yarış öncesi pilotlar ve takımlar klasmanındaki puan durumu şu şekilde: Pilotlar arasında Lando Norris 390 puanla liderken, Oscar Piastri 366 puanla ikinci ve Max Verstappen 366 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takımlar klasmanında ise McLaren 756 puanla birinci sırada, Mercedes 431 puanla ikinci ve Red Bull Racing 391 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Katar Grand Prix, Formula 1 tarihinin en çekişmeli sezonlarından birinde önemli bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip. Yarış severler için bu hafta sonu gözler Lusail Pisti'nde olacak.