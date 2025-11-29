Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrük Sahası'na gelen bir TIR aracını takibe aldı. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

394 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Gümrük Limanı'nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş şekilde toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen ürünlerin, yabancı bandrollü olduğu tespit edildi ve ilgili yasal işlemler gereğince imha edildi.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Kaçak sigara ticaretinin, kayıt dışı ekonomiyi büyütmesi, vergi kaybına yol açması ve organize suç gruplarına finansman sağlaması gibi olumsuz etkileri olduğu bilinciyle, sıfır tolerans yaklaşımıyla yürütülen bu mücadele devam etmektedir. Olayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, ülkenin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve kamu düzenini koruma amacıyla, sigara kaçakçılığı da dahil olmak üzere tüm kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlı duruşunu sürdürmekte ve bu konuda atılan adımların yanında durmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.