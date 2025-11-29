Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları, kamuoyunda önemli bir etki yarattı. Bu kararlar arasında en dikkat çekici olanı, daha önce Sivas ve Şanlıurfa Valiliği görevlerinde bulunan Salih Ayhan’ın Milli Savunma Bakan Yardımcılığı’na atanması oldu. Bu gelişme, Türkiye’nin kamu yönetimi alanındaki üst düzey değişimlerine bir örnek teşkil ediyor ve pek çok kişinin merakını uyandırıyor.

Salih Ayhan'ın Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Salih Ayhan, 1976 yılında Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, yükseköğrenim için Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü seçerek 2000 yılında mezun olmuştur. Eğitimine devam eden Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yaparak akademik kariyerini zenginleştirmiştir.

Mesleki hayatına 2004 yılında Trabzon’da kaymakam adayı olarak başlayan Ayhan, bu süreçte Londra’da dokuz ay süresince dil eğitimi almıştır. Ayrıca, Türkiye ve dünyadaki kamu yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla TODAİE’de Kamu Diplomasisi Kursu’na katılmıştır. Salih Ayhan, kariyeri boyunca Ordu-Çatalpınar, Samsun-Yakakent, Kastamonu-Azdavay, Sivas-Altınyayla ve Divriği gibi birçok il ve ilçede kaymakamlık görevlerinde bulunmuştur.

Üst Düzey Yönetim Rolleri

2012-2016 yılları arasında Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini yürüten Ayhan, İçişleri Bakanlığı tarafından 2013-2014 yıllarında Avustralya’da yerel yönetim uygulamalarını inceleme fırsatı bulmuştur. Salih Ayhan, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuş, birçok vakıf ve dernekte aktif roller üstlenmiştir. 2018 yılında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanan Ayhan, bu görevini 2022 yılına kadar sürdürmüştür. Ardından Cumhurbaşkanı tarafından Şanlıurfa Valiliği’ne atanmıştır.

Yeni Görevdeki Beklentiler

Salih Ayhan’ın Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atanması, kamu yönetimindeki deneyimi ve liderlik özellikleri ile dikkat çekmektedir. Bu görevde, Türkiye’nin savunma politikaları ve stratejileri üzerinde etkili olacağı beklenmektedir. Ayhan, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Atama kararları arasında İller Bankası ve Çevre Bakanlığı’nda da önemli değişiklikler yer almakta, bu değişikliklerin ülke genelindeki kamu yönetimi dinamiklerini nasıl etkileyeceği merakla izlenmektedir.