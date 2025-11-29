Dolar
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı

Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı

Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzisyen Mert Demir'in aşkı, son dönemde yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir magazin basınında yer alan çift, ilişkilerinin detaylarını paylaşarak hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Geçmişte ayrılık iddialarıyla sıkça anılan ikili, bu süreçte ilişkilerini gizli tutmayı tercih etse de, mutlu birliktelikleri devam ediyor.

Mert Demir'den Samimi Açıklamalar

Mert Demir, son olarak katıldığı Hitmakers isimli YouTube programında Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Programda günlük yaşamından ve Serenay'a olan sevgisinden bahseden Demir, her sabah için özel olarak hazırladığı romantik jestleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım." Bu açıklama, Sarıkaya'nın daha önce papatyaları çok sevdiğini belirtmesiyle birleşince sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

İlişkilerinin Başlangıç Tarihi

Mert Demir, programda ilişkilerinin başlangıç tarihine de değindi. Ünlü şarkıcı, Serenay Sarıkaya ile tam iki yıldır birlikte olduklarını ifade ederek, "Bunu iki senedir hiçbir yerde konuşmadım. İkinci yılımızı kutladık ama kimse bilmiyor. Biz, ilişkisini reklam malzemesi yapmayı seven insanlar değiliz." şeklinde konuştu. Bu açıklama, hayranları arasında çiftin ilişkisi hakkında yeni bir merak uyandırdı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkı, sosyal medya üzerinden takip edenler için ilgi konusu olmaya devam ediyor. İkili, ilişkilerini özel ve özel alanlarında yaşama konusunda kararlı görünüyor. Bu durum, hem hayranları hem de magazin dünyası için çiftin ilişkisi hakkındaki spekülasyonları artırıyor.

