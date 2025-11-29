Dolar
Yayınlanma
14
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Son günlerin dikkat çeken tartışmalarından biri, Lider Haber TV'de yayınlanan bir programda yaşandı. Emekli Başsavcı Mehmet Demir ile gazeteci Ali Tarakçı arasında, CHP'nin yaklaşan kurultayı üzerine yapılan değerlendirmeler sırasında tansiyon yükseldi. İki konuk arasındaki gerginlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

CHP Genel Başkanı Üzerine Suçlamalar

Programa katılan Mehmet Demir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, delege satın almakla suçlayarak dikkat çekti. Bu iddialar karşısında gazeteci Ali Tarakçı, Demir’in geçmişteki yargı süreçleriyle ilgili eleştirilerde bulunarak, "Siz niye hüküm veriyorsunuz?" şeklinde karşılık verdi. Bu çıkış, tartışmanın fitilini ateşledi.

Gerilim Tırmanıyor

Demir, Tarakçı'nın tepkisine "Kardeşim sana ne" diyerek yanıt verdi. Bu sırada, ikili arasındaki sözlü tartışma giderek daha da hararetli bir hal aldı. Tarakçı'nın "Siz hüküm vermiyor musunuz?" sorusuna Demir, "Hüküm vermiyorum" şeklinde karşılık vererek tartışmanın seyrini değiştirmeye çalıştı. Ancak, bu yanıtlar tatmin edici olmaktan uzak kaldı ve gerginlik arttı.

Canlı Yayında Sonuçlanan Tartışma

Tartışma ilerleyen dakikalarda daha da büyüdü. Demir, Ali Tarakçı’ya "Beni zorlama. Sen vatandaş mısın, bana soru soruyorsun. Ben seninle tartışmaya mı geldim? Kulağını kapat. Buradan kovarım seni" ifadeleriyle tepki gösterdi. Bu sert söylemler, izleyicilerin dikkatini çekti. Tarakçı'nın masadan kalkmasını isteyen Demir, "Seninle konuşmuyorum, seninle tartışmaya da gelmedim" diyerek gerginliği daha da artırdı. Sunucunun araya girmesiyle tartışma sona erdi; ancak izleyiciler, bu canlı yayında meydana gelen olayları uzun süre konuşacak gibi görünüyor.

#Mehmet Demir Tarakçı
