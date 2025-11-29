Samsung Türkiye, Galaxy AI'a Türkçe Öğretiyor

Samsung Electronics, dünya çapında 40 araştırma ve geliştirme (AR-GE) merkezi arasında Türkiye'deki birimiyle önemli bir konumda bulunuyor. Şirket, mobil teknolojilerin yapay zeka ile entegre edildiği bu dönemde, yerel mühendisler ve araştırmacıların katkılarıyla yenilikçi projelere imza atıyor. Samsung'un Türkiye AR-GE ekibi, markanın yapay zeka vizyonunda kritik bir rol üstlenerek üretken yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Galaxy AI ve Samsung Gauss Ekosistemi

Samsung, üretken yapay zeka modelini “Samsung Gauss” adı altında bir araya getirirken, bu teknolojinin son kullanıcıya ulaşan yüzünü Galaxy AI ile sunmaktadır. Gauss, dil, kod ve görsel içerikleri işleyebilen çok modlu bir yapay zeka modelleri ailesi olarak tasarlanmıştır. Galaxy AI, bu stratejik çekirdeğin kullanıcıya yansıyan, üretkenlik ve iletişim odaklı uygulamalarla donatılmış versiyonu olarak dikkat çekmektedir. Samsung’un “Herkes için yapay zeka” vizyonu çerçevesinde, mobil cihazlardan kurumsal yazılımlara kadar tüm ekosistem bu teknolojiyle yeniden yapılandırılmaktadır.

Gauss Language ile Çok Dillilik ve Gerçek Zamanlı Çeviri

Gauss ekosisteminin önemli bileşenlerinden biri olan Gauss Language modeli, mobil cihazlara entegre edilerek küresel iletişimi kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu model, gerçek zamanlı çift yönlü çeviri sunan Live Translate, kullanıcıların yazışmalarını optimize etmeye yardımcı olan Chat Assist ve metinleri özetleme gibi üretken görevlerde aktif rol oynamaktadır. Samsung’un dil tabanlı yapay zeka özelliklerine geçen yıl Türkçenin eklenmesiyle birlikte, Live Translate ve Text to Image gibi önemli Galaxy AI fonksiyonları Türkçe olarak kullanılabilir hale gelmiştir.

Türkçe Eğitim ve Geliştirme Süreçleri

Galaxy AI’ın Türkçe eğitim ve geliştirme süreçleri, Samsung Türkiye AR-GE ekibi tarafından yürütülmektedir. Bu ekip, üretken yapay zekaya düzenli olarak Türkçe dil verisi sağlayarak modelin kelime bilgisi, bağlam algısı ve ifade çeşitliliğini artırmaktadır. Böylece, Samsung’un küresel yapay zeka ekosisteminde Türkçe daha görünür hale gelmekte ve daha nitelikli bir kullanıma kavuşmaktadır.