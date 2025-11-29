Dolar
42,5088 %0.16
Euro
49,3718 %0.05
Gram Altın
5.763,55 % 1,55
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Samsung Türkiye, Galaxy AI'a Türkçe Öğretiyor

Samsung Türkiye, Galaxy AI'a Türkçe Öğretiyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Samsung Türkiye, Galaxy AI'a Türkçe Öğretiyor
Okunma Süresi: 2 dk

Samsung Electronics, dünya çapında 40 araştırma ve geliştirme (AR-GE) merkezi arasında Türkiye'deki birimiyle önemli bir konumda bulunuyor. Şirket, mobil teknolojilerin yapay zeka ile entegre edildiği bu dönemde, yerel mühendisler ve araştırmacıların katkılarıyla yenilikçi projelere imza atıyor. Samsung'un Türkiye AR-GE ekibi, markanın yapay zeka vizyonunda kritik bir rol üstlenerek üretken yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Galaxy AI ve Samsung Gauss Ekosistemi

Samsung, üretken yapay zeka modelini “Samsung Gauss” adı altında bir araya getirirken, bu teknolojinin son kullanıcıya ulaşan yüzünü Galaxy AI ile sunmaktadır. Gauss, dil, kod ve görsel içerikleri işleyebilen çok modlu bir yapay zeka modelleri ailesi olarak tasarlanmıştır. Galaxy AI, bu stratejik çekirdeğin kullanıcıya yansıyan, üretkenlik ve iletişim odaklı uygulamalarla donatılmış versiyonu olarak dikkat çekmektedir. Samsung’un “Herkes için yapay zeka” vizyonu çerçevesinde, mobil cihazlardan kurumsal yazılımlara kadar tüm ekosistem bu teknolojiyle yeniden yapılandırılmaktadır.

Gauss Language ile Çok Dillilik ve Gerçek Zamanlı Çeviri

Gauss ekosisteminin önemli bileşenlerinden biri olan Gauss Language modeli, mobil cihazlara entegre edilerek küresel iletişimi kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu model, gerçek zamanlı çift yönlü çeviri sunan Live Translate, kullanıcıların yazışmalarını optimize etmeye yardımcı olan Chat Assist ve metinleri özetleme gibi üretken görevlerde aktif rol oynamaktadır. Samsung’un dil tabanlı yapay zeka özelliklerine geçen yıl Türkçenin eklenmesiyle birlikte, Live Translate ve Text to Image gibi önemli Galaxy AI fonksiyonları Türkçe olarak kullanılabilir hale gelmiştir.

Türkçe Eğitim ve Geliştirme Süreçleri

Galaxy AI’ın Türkçe eğitim ve geliştirme süreçleri, Samsung Türkiye AR-GE ekibi tarafından yürütülmektedir. Bu ekip, üretken yapay zekaya düzenli olarak Türkçe dil verisi sağlayarak modelin kelime bilgisi, bağlam algısı ve ifade çeşitliliğini artırmaktadır. Böylece, Samsung’un küresel yapay zeka ekosisteminde Türkçe daha görünür hale gelmekte ve daha nitelikli bir kullanıma kavuşmaktadır.

Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak
Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak
#Spor / 29 Kasım 2025
Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon
Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon
#Ekonomi / 29 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Tesla'nın Yeni Otonom Minibüsü Robovan Tanıtıldı
Tesla'nın Yeni Otonom Minibüsü Robovan Tanıtıldı
Teknoloji
Google, Microsoft'a Karşı AB Şikayetini Geri Çekti
Google, Microsoft'a Karşı AB Şikayetini Geri Çekti
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Sandra Bullock'un Sevgilisi Kimdir?
Sandra Bullock'un Sevgilisi Kimdir?
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Dolar/TL Bugün Ne Kadar? 29 Kasım 2025 Güncel Dolar Fiyatları
Dolar/TL Bugün Ne Kadar? 29 Kasım 2025 Güncel Dolar Fiyatları
Hatay'da 1 Ton Menşei Belirsiz Kırmızı Et İmha Edildi
Hatay'da 1 Ton Menşei Belirsiz Kırmızı Et İmha Edildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft