Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak

İzmir, (DHA) - Sultanlar Ligi'nde zorlu bir süreç geçiren Aras Kargo, yarın Galatasaray'ı konuk ederek ligdeki mücadelesine devam edecek. Geçtiğimiz hafta Eczacıbaşı deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyle moral kaybı yaşayan İzmir temsilcisi, evinde oynayacağı bu önemli karşılaşma ile toparlanmayı hedefliyor. Müsabaka, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Galatasaray ile Aras Kargo arasındaki bu mücadelede hakemlik görevini Arzu Uzatöz ve Gizem Eller üstlenecek. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları ise 550, 850, 950 TL (misafir) ve 1450 TL olarak belirlendi. Aras Kargo, ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet elde ederek 7. sırada yer alırken, Galatasaray 5 galibiyetle 3. basamakta bulunuyor.

Diğer Maçlar ve Ligin Durumu

Bugün ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 18.00'de Nilüfer Belediyespor deplasmanında mücadele edecek. Ligin mevcut durumu, takımların performansını ve hedeflerini şekillendirmekte. Aras Kargo için Galatasaray karşısındaki bu maç, hem moral hem de puan açısından büyük bir önem taşıyor. Takım, taraftar desteğiyle bu mücadelede galip gelmeyi umuyor.