Dolar
42,5088 %0.16
Euro
49,3718 %0.05
Gram Altın
5.763,55 % 1,55
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak

Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak
Okunma Süresi: 1 dk

İzmir, (DHA) - Sultanlar Ligi'nde zorlu bir süreç geçiren Aras Kargo, yarın Galatasaray'ı konuk ederek ligdeki mücadelesine devam edecek. Geçtiğimiz hafta Eczacıbaşı deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyle moral kaybı yaşayan İzmir temsilcisi, evinde oynayacağı bu önemli karşılaşma ile toparlanmayı hedefliyor. Müsabaka, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Galatasaray ile Aras Kargo arasındaki bu mücadelede hakemlik görevini Arzu Uzatöz ve Gizem Eller üstlenecek. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları ise 550, 850, 950 TL (misafir) ve 1450 TL olarak belirlendi. Aras Kargo, ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet elde ederek 7. sırada yer alırken, Galatasaray 5 galibiyetle 3. basamakta bulunuyor.

Diğer Maçlar ve Ligin Durumu

Bugün ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 18.00'de Nilüfer Belediyespor deplasmanında mücadele edecek. Ligin mevcut durumu, takımların performansını ve hedeflerini şekillendirmekte. Aras Kargo için Galatasaray karşısındaki bu maç, hem moral hem de puan açısından büyük bir önem taşıyor. Takım, taraftar desteğiyle bu mücadelede galip gelmeyi umuyor.

Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon
Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon
#Ekonomi / 29 Kasım 2025
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?
#Gündem / 29 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Sivasspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Sivasspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Spor
Bakan Bak'tan TMKP Başkanı Aksu'ya Tebrik Mesajı
Bakan Bak'tan TMKP Başkanı Aksu'ya Tebrik Mesajı
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Sandra Bullock'un Sevgilisi Kimdir?
Sandra Bullock'un Sevgilisi Kimdir?
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Dolar/TL Bugün Ne Kadar? 29 Kasım 2025 Güncel Dolar Fiyatları
Dolar/TL Bugün Ne Kadar? 29 Kasım 2025 Güncel Dolar Fiyatları
Hatay'da 1 Ton Menşei Belirsiz Kırmızı Et İmha Edildi
Hatay'da 1 Ton Menşei Belirsiz Kırmızı Et İmha Edildi
Taşacak Bu Deniz 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Yeni Bölüm Ne Zaman?
Taşacak Bu Deniz 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Yeni Bölüm Ne Zaman?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft