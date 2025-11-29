Terme’nin İki Yakası Yeni Bulvar ve Köprüyle Birleşiyor

Samsun'un Terme ilçesinde, Fenk ve Yenimahalle mahallelerini birbirine bağlayacak olan bulvar yolu ve köprü projeleri hızla ilerliyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bu önemli projeyi yerinde inceleyerek, "Terme'mizi geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Projenin Detayları ve Hedefleri

Başkan Kul, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek olan bulvar yolu ve köprü projelerinin son durumunu değerlendirirken, DSİ ekiplerinin yoğun bir tempoyla çalıştığı alanda yetkililerden detaylı bilgi aldı. Projenin, Fenk ve Yenimahalle'yi birbirine bağlayarak bölgedeki ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler sunması hedefleniyor. Kul, köprünün 25 metre genişliğinde ve 85 metre uzunluğunda inşa edildiğini belirtti.

Ulaşım Altyapısında Önemli Bir Adım

Başkan Kul, "Bu köprü, bulvar yolunun omurgasını tamamlayarak ilçemizin ulaşımını rahatlatacak ve uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir yapı oluşturacak. Az kaldı, beklediğimize değecek!" ifadeleriyle projenin önemine vurgu yaptı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Terme'nin ulaşım ağının güçlenmesi ve bölgedeki trafik akışının rahatlaması bekleniyor.

İş Birlikleri ve Destekler

Terme için gerçekleştirilen bu büyük projelerde sağlanan güçlü iş birliğine de değinen Başkan Kul, "Terme için çıktığımız bu değişim yolculuğunda her adım, geleceğe bırakacağımız sağlam bir izdir. Bulvar yolu projemize verdiği destekten dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve ekibine, ayrıca köprünün inşasındaki değerli katkıları ve yoğun çalışmaları için DSİ yetkililerine ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin ilerleyişi, Terme'nin şehircilik anlamında rütbe kazanmasını hedeflerken, yerel yönetimlerin bu tür büyük yatırımlara olan katkıları da dikkat çekiyor. Gelecek dönemde tamamlanması planlanan bu projelerin, bölge halkının yaşam kalitesini artırması ve ilçenin gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.