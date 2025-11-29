Dolar
Evrim Akın, Asena Keskinci'nin İddialarına Gözyaşlarıyla Yanıt Verdi

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin İddialarına Gözyaşlarıyla Yanıt Verdi

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin İddialarına Gözyaşlarıyla Yanıt Verdi
Ünlü oyuncu Evrim Akın, "Bez Bebek" dizisinde birlikte çalıştığı Asena Keskinci'nin kendisi hakkında gündeme getirdiği iddialara karşı sessizliğini bozdu. Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda Akın'ın kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu ve psikolojik baskı uyguladığını iddia etti. Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok ünlü isim de tartışmaya katıldı.

Asena Keskinci'nin Açıklamaları

Asena Keskinci, "Bez Bebek" dizisinde rol arkadaşı olan Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını ve diziden atılma tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Keskinci, yaptığı açıklamada, Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini ve "Kanser olacaksın" ifadelerini kullandığını belirtti. Ayrıca, Akın'ın o dönem ailevi sorunlarla uğraşan Keskinci'ye, "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.

Evrim Akın'ın Tepkisi

Bu iddiaların ardından Evrim Akın, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak gözyaşları içinde açıklamada bulundu. Akın, "Bu algı operasyonu gerçekten çok sinirlerimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" diyerek duygusal bir tepki gösterdi. Keskinci'nin annesinin kendisinin doğum gününü kutladığını ve bu durumun hayatlarının bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

Çocuk Yıldızın Yaşadığı Zorluklar

Asena Keskinci, "Bez Bebek" setinde yaşadığı olumsuz deneyimlerin yanı sıra, Akın'ın ağır ilaçlar kullandığı için yapım ekibi tarafından ondan uzak durması gerektiğinin belirtildiğini de ifade etti. Ayrıca, Keskinci, Akın'ın ailesinin dağılmasında payı olduğunu öne sürerek, annesinden babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle alıp daha sonra babasıyla birlikte olduğunu da dile getirdi.

Bu gelişmeler, hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş bir yankı bulurken, Evrim Akın ve Asena Keskinci arasındaki bu tartışmanın nasıl bir gelişim göstereceği merakla bekleniyor.

