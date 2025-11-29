Dolar
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yayınlanma
14
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu önemli derbi maçına yönelik antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, derbinin stratejilerini geliştirmek ve oyuncuların performansını artırmak amacıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Antrenman Detayları

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcularını üç gruba ayırarak pas çalışmaları yaptı. Bu çalışmalar, takımın saha içindeki koordinasyonunu ve top hakimiyetini artırmayı hedefliyor. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise savunma ve hücum uygulamalarına geçildi. Bu uygulamalar, oyuncuların maç sırasında sergileyecekleri performansı optimize etmek için tasarlanmış durumda.

Futbolcuların Motivasyonu

Galatasaray futbolcuları, Fenerbahçe derbisinin getirdiği rekabet atmosferinde yüksek bir motivasyonla çalışıyor. Takım, geçen sezonki derbilerde elde ettiği sonuçları göz önünde bulundurarak, bu maça daha farklı bir perspektifle yaklaşmayı planlıyor. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel durumlarını en üst seviyeye çıkarmanın yanı sıra, mental olarak da bu büyük maça hazırlanmalarını sağlamak için özel bir program uyguluyor.

Son Hazırlıklar

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00’de gerçekleştirecek. Bu antrenmanda, derbi öncesi son taktik çalışmaları yapılarak, oyuncuların sahada nasıl bir strateji izleyecekleri netleştirilecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte bir mücadele olacak.

