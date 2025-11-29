Dolar
42,5088 %0.16
Euro
49,3718 %0.05
Gram Altın
5.763,55 % 1,55
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan CHP'ye Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan CHP'ye Eleştiriler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan CHP'ye Eleştiriler
Okunma Süresi: 2 dk

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP'nin iç yapısının karmaşık olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ikinci partisinin içi Orta Doğu kadar karışık" ifadesini kullandı. Ala, bu açıklamayı UID İngiltere'nin Londra Diyanet Camisi'nde düzenlediği bir programda yaptı. Programa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve diğer AK Parti yetkilileri ile Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Başkonsolosu Hasan Ulusoy da katıldı.

Türkiye'nin İstikrarı ve Millet İradesi

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katılarak katılımcılara hitap etti. Erdoğan, Avrupa'daki Türk toplumu için gerçekleştirilen bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek, UID'nin Avrupa'daki en köklü kuruluş olduğunu vurguladı. Ayrıca, katılımcılardan UID'nin geleceği için çalışmalarını sürdürebilmelerini istedi.

Efkan Ala, Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği kazanımların temelinde millet iradesinin yattığını belirtti. Seçim süreçlerinde gösterilen yüksek katılımın, Türkiye'nin karşılaştığı zorlukları aşmasında belirleyici olduğunu ifade eden Ala, "Türkiye'nin petrolü yok ama sandığı var. O sandıktan çıkan irade sayesinde tüm saldırılara rağmen yolumuza devam ettik." dedi.

Eleştiriler ve Beklentiler

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda sağlanan ilerlemelerden bahsederken, yurt dışındaki Türklerin sandığa giderek gösterdiği iradenin de bu başarıların arkasında olduğunu vurguladı. Türkiye'deki muhalefet anlayışının daha yapıcı ve öneriler sunan bir şekilde şekillenmesi gerektiğine dikkat çeken Ala, "Türkiye'ye yakışır, konuşurken hakaret etmeyen, nazik dillerle eleştiren bir muhalefet istiyoruz." şeklinde konuştu.

CHP'nin içindeki karmaşanın, Türkiye'nin siyasi iklimine olumsuz etkilerde bulunduğunu belirten Ala, bu durumun çözülmesi gerektiğini ifade etti. "Daha iyi olun" çağrısında bulunan Ala, muhalefetin daha kaliteli bir yapı ile Türkiye'ye katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Biz bu anlayışla iktidar erkini yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

#Chp
#Recep Tayyip Erdoğan
Altın Fiyatlarında Yukarı Yönlü Hareketlilik
Altın Fiyatlarında Yukarı Yönlü Hareketlilik
#Gündem / 29 Kasım 2025
Terme’nin İki Yakası Yeni Bulvar ve Köprüyle Birleşiyor
Terme’nin İki Yakası Yeni Bulvar ve Köprüyle Birleşiyor
#Politika / 29 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?
Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Atanan Salih Ayhan Kimdir?
Gündem
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Emekli Başsavcı Mehmet Demir ve Gazeteci Ali Tarakçı Arasındaki Gergin Anlar Canlı Yayında Yaşandı
Kızılcık Şerbeti Başak Kimdir? Seray Kaya Hakkında Bilgiler
Kızılcık Şerbeti Başak Kimdir? Seray Kaya Hakkında Bilgiler
Samsung Türkiye, Galaxy AI'a Türkçe Öğretiyor
Samsung Türkiye, Galaxy AI'a Türkçe Öğretiyor
Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak
Aras Kargo, Galatasaray ile Karşılaşacak
Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon
Piyasa Değeri 94 Milyon TL! Bakanlıktan Dev Operasyon
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Mert Demir – Serenay Sarıkaya Aşkı İlk Ne Zaman Başladı? Ünlü Şarkıcı Sonunda Açıkladı
Sandra Bullock'un Sevgilisi Kimdir?
Sandra Bullock'un Sevgilisi Kimdir?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft