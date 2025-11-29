AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan CHP'ye Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP'nin iç yapısının karmaşık olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ikinci partisinin içi Orta Doğu kadar karışık" ifadesini kullandı. Ala, bu açıklamayı UID İngiltere'nin Londra Diyanet Camisi'nde düzenlediği bir programda yaptı. Programa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve diğer AK Parti yetkilileri ile Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Başkonsolosu Hasan Ulusoy da katıldı.

Türkiye'nin İstikrarı ve Millet İradesi

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katılarak katılımcılara hitap etti. Erdoğan, Avrupa'daki Türk toplumu için gerçekleştirilen bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek, UID'nin Avrupa'daki en köklü kuruluş olduğunu vurguladı. Ayrıca, katılımcılardan UID'nin geleceği için çalışmalarını sürdürebilmelerini istedi.

Efkan Ala, Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği kazanımların temelinde millet iradesinin yattığını belirtti. Seçim süreçlerinde gösterilen yüksek katılımın, Türkiye'nin karşılaştığı zorlukları aşmasında belirleyici olduğunu ifade eden Ala, "Türkiye'nin petrolü yok ama sandığı var. O sandıktan çıkan irade sayesinde tüm saldırılara rağmen yolumuza devam ettik." dedi.

Eleştiriler ve Beklentiler

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda sağlanan ilerlemelerden bahsederken, yurt dışındaki Türklerin sandığa giderek gösterdiği iradenin de bu başarıların arkasında olduğunu vurguladı. Türkiye'deki muhalefet anlayışının daha yapıcı ve öneriler sunan bir şekilde şekillenmesi gerektiğine dikkat çeken Ala, "Türkiye'ye yakışır, konuşurken hakaret etmeyen, nazik dillerle eleştiren bir muhalefet istiyoruz." şeklinde konuştu.

CHP'nin içindeki karmaşanın, Türkiye'nin siyasi iklimine olumsuz etkilerde bulunduğunu belirten Ala, bu durumun çözülmesi gerektiğini ifade etti. "Daha iyi olun" çağrısında bulunan Ala, muhalefetin daha kaliteli bir yapı ile Türkiye'ye katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Biz bu anlayışla iktidar erkini yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.