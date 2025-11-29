Engelli Kadın ve Gençlere İstihdamda Rekor Destek

Türkiye, 2025 yılında işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik sunduğu destekleri önemli ölçüde artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü hibe programları ve aktif işgücü politikaları, engelli kadınlar ile gençlerin iş hayatına katılımında belirgin bir artış sağladı. Bu destekler, milyonlarca vatandaşa yeni fırsatlar sunarak istihdamı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Engelli Girişimcilere 580 Bin TL’ye Kadar Destek

Engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarını teşvik eden hibe programı, girişimcilik kapasitesini artıracak kapsamlı destek kalemleri sunuyor. Program dahilinde, kuruluş işlemleri için 30 bin TL, işletme giderleri için 115 bin TL ve demirbaş alımları için 435 bin TL olmak üzere toplamda 580 bin TL’ye kadar hibe sağlanıyor. 2014-2025 döneminde 4 bin 224 engelli girişimci hibe desteği aldı ve bu projelerin bin 111’i engelli kadınlar tarafından hazırlandı. Bu durum, engelli kadınların hem üretimde hem de kendi işlerini kurma alanında giderek daha fazla rol üstlendiğini gösteriyor.

2025’in İlk 7 Ayında 1,3 Milyon Kişi İşe Yerleşti

İŞKUR aracılığıyla 2025 yılı Ocak–Temmuz döneminde 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi. Bu süreçte 500 bin 725 kadın, 443 bin 940 genç ve 41 bin 958 engelli birey istihdam edildi. Kadın ve genç istihdamındaki bu artış, işgücü piyasasının daha kapsayıcı bir yapıya dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Aktif İşgücü Programlarıyla Yüz Binlerce Kişiye Destek Sağlandı

2025 yılında gerçekleştirilen İşgücü Uyum Programı kapsamında 2 bin 349 program düzenlendi ve 150 bin 822 kişi bu programlara katıldı. Bu programların 115 bin 222’sinde kadın katılımcılar yer aldı. Ayrıca, Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 1 bin 922 toplum yararına programda 163 bin 842 kişi yer aldı; bu programlara katılan kadın sayısı ise 135 bin 78 oldu. İŞKUR Gençlik Programları çerçevesinde ise bin 50 program gerçekleştirilirken, 86 bin 188 genç bu uygulamalardan yararlandı. Programlara katılan kadın sayısı 52 bin 599, erkek sayısı ise 33 bin 589 olarak kaydedildi.

Engelsiz İşgücü Uyum Programı Güçlendirildi

Engelli bireylerin işgücüne daha rahat katılmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Engelsiz İşgücü Uyum Programı, 10 bin kişilik kontenjan belirleyerek önemli bir adım attı. Ağustos-Ekim döneminde bu programdan 4 bin 808 kişi faydalandı. Bu destekler, engelli bireylerin ekonomik hayata daha fazla katılımını teşvik etmekte önemli bir rol oynamaktadır.

Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Adalet Birlikte Güçleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli kadınlar ve gençler için sağlanan destekleri, “kapsayıcı istihdam vizyonunun temel ayaklarından biri” olarak tanımlıyor. 2025 yılı verileri, girişimcilikten istihdama kadar birçok alanda somut ilerlemelerin yaşandığını gösteriyor. Bakanlık, bu programların önümüzdeki dönemde genişletilerek devam etmesini hedefliyor.