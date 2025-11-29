Delal Demirtaş Kimdir? Eğitim ve Kariyeri Hakkında Bilgiler

Türkiye'nin siyasi hayatında önemli bir figür olan Selahattin Demirtaş’ın kızı Delal Demirtaş, genç yaşına rağmen eğitim alanındaki başarıları ile dikkat çekiyor. 2003 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Delal Demirtaş, şu anda 22 yaşında ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. İnsan hakları ve adalet sistemi konularında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Delal Demirtaş’ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler sunuyoruz.

Delal Demirtaş’ın Ailevi Geçmişi

Delal Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eşi Başak Demirtaş'ın ilk çocuğudur. Ailesinin siyasi mücadelesinin gölgesinde büyüyen Delal, 2007 doğumlu Dılda adında bir kardeşe sahiptir. Babasının 4 Kasım 2016'dan itibaren siyasi nedenlerle tutuklu olması, Delal’in eğitim hayatını ve kariyer hedeflerini şekillendiren önemli bir unsur olmuştur. Bu durum, onu hukuk alanında kendini geliştirmeye ve babasının mücadelesine destek olmaya yönlendirmiştir.

Eğitim Hayatı

Delal Demirtaş, 2022 yılında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. Halen bu fakültede eğitimine devam eden genç hukuk öğrencisi, 2027 yılında mezun olmayı hedeflemektedir. Eğitim süreci boyunca akademik başarıları ile dikkat çeken Delal, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer almaktadır. Bu bağlamda, hukuk eğitimi ile toplumsal duyarlılık arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır.

Staj ve Gönüllü Çalışmaları

Delal Demirtaş, eğitimine devam ederken toplumsal konularda da aktif çalışmalar yürütmektedir. 2024 yılının Ekim ayında, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) bünyesinde gönüllü stajyer avukat olarak görev almaya başlamıştır. CİSST, cezaevlerindeki insan hakları ihlalleri ile ilgilenen bir sivil toplum kuruluşudur. Delal, burada Ekim 2024 – Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 aylık bir gönüllü staj sürecine katılmayı planlamaktadır. Bu staj, onun hukuk alanındaki profesyonel yolculuğuna önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kariyer Hedefleri

Genç yaşına rağmen hukuk alanında fark yaratmayı hedefleyen Delal Demirtaş, insan hakları, adalet sistemi ve ceza hukuku konularında çalışmalar yapmaktadır. Eğitim süreci boyunca özellikle insan hakları hukuku ve sivil toplum çalışmaları üzerine yoğunlaşan Delal, ilerleyen yıllarda Türkiye’de adalet ve hukuk sistemine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik disiplini, toplumsal duyarlılığı ve gönüllülük faaliyetleri ile dikkat çeken Delal Demirtaş, gelecekte hukuk alanında önemli bir isim olma yolunda ilerlemektedir.