Bakan Fidan, İran'a Resmi Ziyarette Bulunacak

ANKARA, (DHA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a gerçekleştireceği ziyaretle önemli temaslarda bulunacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve diğer üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik bir fırsat sunuyor.

İkili İlişkilerin Kurumsal Yapısı Gözden Geçirilecek

Bakan Fidan'ın, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çerçevesinde ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması bekleniyor. 2014 yılında kurulan YDİK, Türkiye ile İran arasındaki işbirliğini artırma amacı taşırken, bu ziyarette YDİK'in 9'uncu toplantısının hazırlıkları da değerlendirilecek.

Ticari İlişkiler ve Güvenlik Konuları Masada

Fidan'ın gündeminde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi de yer alıyor. Bakan, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi için ortak çabaların artırılmasının önemine vurgu yapacak. Ayrıca, güvenlik ve terörle mücadele konularında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilecek. Ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı projelerinin hızlandırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor.

İran'ın Nükleer Programı Üzerine Görüşmeler

Bakan Fidan, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini de muhataplarına iletecek. Bu bağlamda, uluslararası toplumun bu konudaki tutumunu da gündeme getirmesi öngörülüyor.

Bölgesel Güvenlik ve İstikrar Üzerine İstişareler

Fidan'ın, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun istikrarı tehdit ettiğini belirtmesi ve Suriye'deki durumun tüm bölge için taşıdığı önemi vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye yönelik son kararları, mevcut ateşkesin devamı ve Gazze'nin yeniden inşası konularında istişarelerde bulunması planlanıyor. Bunun yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesine dair mesajlar da vermesi öngörülüyor.

Türkiye-İran İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi

Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler, tarihsel olarak çeşitli dönemlerde gelişim göstermiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ı en son 19 Temmuz 2022 tarihinde ziyaret etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, en son 21 Haziran 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştirilen YDİK'in 8'inci toplantısı ise 24 Ocak 2024'te Ankara'da yapılmıştı. 2025 yılının Ekim ayı itibarıyla Türkiye ile İran arasındaki toplam dış ticaret hacminin yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.