Miran: "1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge Yıl Sonuna Kadar Yasalaşmalı"

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 1'inci dereceye gelen tüm memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yıl sonuna kadar yasalaşması gerektiğini vurguladı. Miran, bu düzenlemenin 500 binden fazla memurun faydasına olacağını belirterek, kamu çalışanlarının taleplerinin 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yeterince karşılanmadığını ifade etti.

3600 Ek Gösterge Talebi

Miran, 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "1. dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız" sözlerinin önemini vurguladı. Mevcut yasal düzenlemelerde kapsam dışında kalan kamu görevlilerinin, şefler, teknikerler, veri hazırlama kontrol işletmenleri ve diğer birinci dereceye ulaşan memurların da bu düzenleme ile kapsanması gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin Faydaları

Miran, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte emekli memurların aylıklarında da önemli bir artış sağlanacağını söyledi. 3600 ek gösterge uygulamasının, kamu çalışanlarının mali durumunu iyileştireceğine inandığını belirten Miran, yıl sonuna kadar bu düzenlemenin yasalaşması için gerekli adımların atılmasını umduklarını ifade etti. Kamu çalışanlarının haklarının korunması ve iyileştirilmesi adına atılacak adımların önemine değinen Miran, beklentilerini dile getirerek, ilgili mercilerin konuyu dikkate almasını istedi.

Toplu sözleşme süreci ve ek gösterge düzenlemesi gibi konular, kamu çalışanları arasında büyük bir merak ve heyecan yaratırken, bu tür düzenlemelerin ne zaman hayata geçeceği ise belirleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Miran’ın açıklamaları, kamuoyunda bu konudaki beklentileri yeniden gündeme taşıdı.